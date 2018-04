Conductor de Transmilenio habría estrellado bus para evitar asalto

En medio de un presunto asalto, un conductor de un bus de Transmilenio chocó un taxi y terminó contra un paradero en inmediaciones de la estación Ciudad Jardín, en el sur de Bogotá.

El hecho se registró sobre las 9:00 de la noche de este lunes a la altura de la Carrera Décima con calle 11 sur donde, según las primeras versiones, el conductor habría optado por colisionar de forma el vehículo para evitar que los usuarios fueran víctimas de delincuentes que, previamente, se habían hecho pasar como pasajeros.

El saldo fue de 14 personas lesionadas, siete hombres y siete mujeres, quienes presentaron traumas leves en tejidos blandos y dolencias cervicales. Entre los pasajeros heridos no se contaron embarazadas ni niños.

El conductor del taxi que resultó involucrado en el choque manifestó que, según la versión dada por quien manejaba el bus de Transmilenio, efectivamente se trató de una acción intencional para evitar un asalto. “Tras el accidente, yo hablé con el señor de Transmilenio para saber qué había pasado y me dijo que lo venían atracando”, narró en declaraciones conocidas por Noticias Caracol.

No obstante, la Policía declaró que hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de alguno de los pasajeros que corrobore esa versión. “Se tomó versión libre a los afectados. Es un hecho materia de investigación y hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia”, explicó el coronel Alsari Gutiérrez, oficial de inspección de la Policía de la capital.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, ambulancias de la Secretaría Distrital de Salud y la misma Policía. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales como el Hospital San Rafael, San Blas y Tunjuelito.

