Conductor que arrolló a ciclista en puente de Chía no irá a la cárcel

En la última audiencia, la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento por el delito de homicidio culposo contra Iván Darío Buitrago, conductor que arrolló al ciclista José Antonio Duarte. El ente acusador resolvió que el implicado no representa ningún riesgo para la sociedad.

En video quedaron registrados los hechos del pasado 9 de octubre. Un furgón arrolló a un ciclista de 56 años, haciéndolo caer desde la parte más alta del puente de La Caro (Chía, Cundinamarca), ocasionando su muerte posteriormente. Casi dos meses después, luego de la audiencia en la que se le imputarían cargos al responsable, un juez decidió no enviarlo a la cárcel, considerando que no era un peligro, ni tampoco había riesgo de fuga.

Iván Darío Buitrago fue capturado en Sopó luego de haberse conocido el video del choque. Sin embargo, en aquel momento fue puesto en libertad debido a que no fue capturado en flagrancia. Ahora, después de la audiencia de imputación de cargos tampoco será enviado a la cárcel, pero seguirá vinculado a la investigación.

Esto generó la indignación de los familiares de la víctima y la de su abogado, quien afirmó que solicitará al Consejo Superior de la Judicatura vigilancia en el caso, además de pedirle a la Fiscalía que revise la decisión y a la delegada del proceso.

Ahora resta esperar las decisiones que se tomen luego de los reclamos y exigencias de los familiares de la víctima, además de los avances en la investigación.

Lea: En video quedó el momento en el que un camionero mató a un ciclista en Chía

José Antonio Duarte, era un vigilante de 56 años, quien, según sus seres queridos además de ser el orgullo de su familia, practicaba ciclismo por salud y pasatiempo. Su muerte causó mucha indignación, ya que el camión que lo embistió tenía más espacio por dónde circular y tras de todo el conductor huyó del lugar sin tener interés de auxiliarlo.

No obstante, también hubo personas que consideraban que el ciclista no tenía por qué transitar por el carril izquierdo de esa vía. Por tanto, colectivos de ciclistas explicaron por qué no se le debía cuestionar al biciusuario, partiendo de dos motivos: el primero es la Ley 1811 (Ley probici), que dice que el ciclista puede ocupar un carril y que el carro que lo quiera adelantar debe tomar un metro y medio de distancia para eso; el segundo, que en ese tramo de la vía no hay ciclorruta u otro tipo de infraestructura que sea exclusiva o prioritaria para ciclistas.

Lea: ¿Por qué quedó libre el conductor que arrolló a un ciclista? Preguntas y respuestas claves sobre el caso

La seguridad vial de los biciusuarios en Bogotá y municipios aledaños es un tema que causa controversia hasta el momento, sobre todo si se tiene en cuenta que un informe revelado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los últimos tres años han muerto 193 ciclistas y 2.704 han resultado heridos a causa de accidentes de tránsito en la capital.

Vea: Ciclistas en Bogotá: una aventura que tiene sus riesgos