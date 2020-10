Conozca la guía que todo ciclista debe seguir para movilizarse en Bogotá

El Distrito ha aumentado los controles y la pedagogía en las ciclorrutas de la capital, para prevenir siniestros de ciclistas. Sin embargo, esto también debe ir acompañado de la educación vial de los biciusuarios. Por eso traemos las recomendaciones que debe seguir si se moviliza en bicicleta.

La muerte de José Antonio Duarte, quien fue arrollado por el conductor de un camión en Chía, generó rechazo entre la comunidad de ciclistas. Días después de que se conociera el hecho, varias personas llegaron hasta el punto para dejar flores y rendirle homenaje a Duarte. El terrible suceso también dejó entrever los riesgos que, a diario, corren las personas que se movilizan en bicicleta. Por eso aquí le traemos la guía del ciclista, para que tenga en cuenta cuáles son sus deberes y derechos en la vía.

El llamado para brindar y garantizar la seguridad de los ciclistas se intensificó tras la muerte de José Antonio Duarte. La Bici Red Colombia, que reúne colectivos y organizaciones de ciclistas a nivel nacional, pidió al Gobierno nacional trabajar por salvaguardar la vida de los ciclistas. “Lo que estamos viviendo con las vías del país es una pandemia que debe llamar no solo a la reflexión, sino a tomar medidas contundentes”, dijo la red en un comunicado.

Ese mismo llamado lo hace Camilo Rey, quien ha sido ciclista durante 25 años y es fundador del Ciclo Paseo Cachaco. “Lo más importante que debe tener un usuario de bicicleta es la libertad. Libertad para andar por las vías y de transitar por las calles con seguridad, ese es el derecho que cualquier ciclista debe tener”, asegura Rey.

Para el líder ciclista, aunque Bogotá tiene una buena red de ciclorrutas, esta no es la mejor y hacen falta estrategias para garantizar la seguridad del biciusuario. “La verdad hay que darle aplausos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pero hay que mejorar cosas, por ejemplo, poner las ciclorrutas en los andenes fue un error terrible, pusieron al ciclista a enfrentarse con el peatón y otra de las cosas muy importantes es la seguridad. La inseguridad en Bogotá es terrible, hay que trabajar en eso”, indicó Rey, quien agregó que también se debía trabajar para promover cultura y educación vial, no solo para los ciclistas, sino para todos los actores viales.

Y tal parece que el llamado hizo eco, pues tras conocerse la muerte de José Antonio Duarte, la administración distrital anunció que se aumentarían los controles en las ciclorrutas de la capital y que, además trabajarían en conjunto con Cundinamarca para implementarlos también en el departamento. Para lograrlo, el Distrito adelantará más de dos mil operativos en vías como la Calle 80, la Avenida Boyacá, la Avenida Primero de Mayo y la Avenida Ciudad de Cali. Estos controles estarán a cargo de la Secretaría de Movilidad y de la Policía de Tránsito de Bogotá.

En conjunto, se retomarán las clases presenciales del programa “Escuela en Bici”, las cuales se desarrollarán en parques como el Nacional, el Cayetano Cañizares y Timiza. La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca también estará participando en estas estrategias, para controlar la movilidad en la subida a Patios y El Verjón.

Entre enero y agosto de este año (2020) se han registrado 1.433 siniestros en los que estuvieron involucrado los ciclistas. De estos, 35 murieron y 1.235 resultaron heridos. Con el fin de que los biciusuarios sepan como deben movilizarse en las calles de la ciudad, la administración distrital entregó un manual, que contiene los factores más importantes a la hora de movilizarse en bicicleta.

¿Qué debe llevar un ciclista?

Los más importante es llevar los artículos de protección: casco, impermeables, reflectivos, tobilleras, luces, guantes, cuellera y gafas. Así mismo, deben alistar sus herramientas para evitar problemas durante el viaje: un kit para despinchar las llantas, una bomba y una guaya.

¿Dónde puede parquear?

Los lugares óptimos para estacionar las bicis tienen certificados con sello de oro y de plata por parte de la Secretaría de Movilidad. Entre estos lugares se encuentran los cicloparqueaderos públicos ubicados en las estaciones de Transmilenio y otros parqueaderos privados en centros comerciales, universidades y empresas. Se recomienda usar un candado tipo U y cerciorarse de que la bicicleta quede amarrada a un mobiliario anclado.

¿Cuándo parar o girar?

En caso de que un carro frene al frente del camino para dejar a una persona, el ciclista debe tratar de adelantar por la izquierda y con al menos un metro de distancia. Si es imposible, debe frenar detrás. Por otra parte, en ciclorruta recuerde darle prelación a peatón. Si va por un puente peatonal o la zona está demarcada con la señal SRC-02 (Descenso obligatorio), el ciclista debe bajarse y caminar con la bicicleta al lado.

¿Cuáles son los derechos en las vías?

Los vehículos deben dar prioridad a los ciclistas en caso de que estos quieran girar y en la vía en que no haya semáforos. Asimismo, no deben sobrepasar a una persona en bicicleta a menos de un metro y medio de distancia y respetar su espacio en la vía, en caso de que en el sector no haya ciclorrutas.

Debido a la Ley 1811, conocida como Ley probici, los ciclistas pueden transitar por un carril de cualquier vía. Eso sí, si dicho corredor vial tiene ciclorruta o berma, lo recomendable es que el biciusuario transite por allí.

Señalización en la vía

Las señales reglamentarias, como el pare, obligado descender y circulación no compartida, son de cumplimiento obligatorio y se reconocen porque son rojas y redondas. Las señales preventivas e informativas, como fin de la ciclorruta, zonas compartidas y vehículo en la vía son cuadradas y amarillas o verdes. Las marcas longitudinales y transversales señalan dónde hay un paso vehicular, en qué zonas hay tránsito de peatones y de resguardo en las que se les da prelación a las bicicletas en la vía.

¿Qué hacer en caso de un hurto o accidente?

Lo más importante es salvaguardar su vida. Si es víctima de hurto, comuníquese a la línea de emergencia 123 o avise al cuadrante más cercano. Es clave que tenga pruebas o testigos del hurto y también realizar una denuncia formal.

Si tiene un accidente, mantenga la calma. Si fue herido no se mueva, pues eso puede afectarlo. Comuníquese a la línea 123 para solicitar ayuda y pídale a alguien del lugar que asegure su entorno, para no correr nuevos riesgos.