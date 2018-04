Conozca los próximos cambios de horario en algunas rutas del SITP

Según lo anunció el Distrito, a partir del próximo lunes 23 de abril comenzará a regir la nueva modificación horaria en algunas de las rutas del SITP. De acuerdo con la administración esta decisión se tomó con el objetivo de prestar un servicio más eficiente y seguro a todos sus usuarios.

Las rutas y horarios que tendrán cambios son:

-Ruta urbana 107B Colina- Parque Central Bavaria funcionará de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 11:00 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 10:30 p.m., y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

-El servicio 603B Germania Patio Bonito operará de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 11:00 p.m., los sábados de 4:30 a.m. a 10:30 p.m. y los domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.

-La ruta 194 que va de Cerros de Oriente a Casablanca Norte comenzará la operación de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

-La urbana 162 Las Nieves Catalina II, cubrirá el trayecto de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.

-El urbano Z12 Teusaquillo Metrovivienda realizará su recorrido de lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., los sábados de 4:30 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Además, el complementario 18-2 Barrancas Porciúncula extiende su recorrido en la zona del Toberín Porciúncula, desde el 23 de abril tomará la calle 163 A hasta llegar a la calle 161.

***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook