Consejo de Estado ratifica elección de contralor de Bogotá

En respuesta a cuatro procesos acumulados, el ente judicial decidió ratificar la elección de Juan Carlos Granados al considerar que el funcionario no estaba inhabilitado a ocupar el cargo por haber sido Gobernador de Boyacá.

El Consejo de Estado decidió ratificar la elección del contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, en contra de quien había cuatro procesos en curso solicitando su salida del cargo.

Las demandas señalaban que Granados estaba inhabilitado para ocupar el puesto de contralor ya que anteriormente se venía desempeñando como Gobernador de Boyacá, es decir en otro cargo público.

Como respuesta la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Rocío Araujo Oñate, señaló que las demandas no eran procedentes porque dentro de las condiciones de inhabilidad está que la persona que ostente el cargo no debe ocupar un puesto público dentro del Distrito, caso que no se cumple con el demandado ya que "por cuanto el ejercicio de funciones púbicas en la jurisdicción de Bogotá D.C, se limitó a ser miembro del Consejo Directivo de la CAR- Cundinamarca, dignidad que obedece al cumplimiento de un deber legal, quedando desnaturalizada la causal de inelegibilidad invocada por los demandantes".

Granados ha sido profesor universitario y abogado asesor, además cuenta con una larga trayectoria en cargos de elección popular: concejal, alcalde, congresista y gobernador. Fue concejal liberal entre 1998 y 2000. Allí fue elegido alcalde por el mismo partido entre 2001 y 2003. En 2004 se desempeñó como secretario General de la Lotería de Boyacá.

En 2006 fue elegido representante a la Cámara por Boyacá, avalado por Cambio Radical, pero allí solo estuvo cuatro años, ya que se presentó a la Gobernación de ese departamento con el aval de la coalición de La U y el Partido Liberal, aunque también respaldado por Cambio Radical. Fue mandatario entre 2012 y 2015.

Actualmente contra Granados hay dos procesos en contra. la Contraloría General, en octubre pasado, anunció una investigación por el presunto mal manejo de los recursos de la educación mientras fue gobernador de Boyacá. Mientras que la Fiscalía, que trata de verificar los señalamientos que lo vinculan al escándalo de Odebrecht.

Así mismo, miembros del sindicato del ente de control en Bogotá denuncian que Granados creó en la entidad una nómina paralela en la que la mayoría son oriundos de Boyacá, su departamento natal. A pesar de los señalamientos, el funcionario ha negado todas las acusaciones.