Consolidado de cifras de criminalidad, tema que preocupa a las principales ciudades del país

-Redacción Nacional

Ante la consolidación de las estadísticas de la Policía y la Fiscalía, en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali inician campaña para explicar por qué no se pueden comparar las cifras actuales de delitos con las de los últimos tres años.

El aumento de los delitos en los últimos años en las principales del país tendría una causa justificable. Las secretarías de Seguridad de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se unieron para comenzar una jornada de sensibilización con respecto al cambio en la medición de estos casos, lo que impediría hacer comparativos de la incidencia con los años anteriores.

Esto se debe a que la Fiscalía General y la Policía Nacional modificaron la metodología estadística de medición de los casos, con el fin de unificar sus bases de datos y ofrecer así cifras más exactas de los delitos que se comenten en el país. Además, se incluyeron las cifras del aplicativo "A denunciar", que permite a la comunidad hacer las denunciar virtuales y así combatir el subregistro.

"Esto significa que para los delitos sujetos al cambio metodológico no es posible realizar comparaciones de las cifras a través del tiempo. En particular, la situación hace referencia a los delitos contra el patrimonio (hurto a personas, residencias, vehículos, automotores y comercio) y las lesiones personales", explicaron en comunicado las secretarías.

Las implicaciones del cambio impiden que pueda haber un análisis estadístico del crimen en las ciudades entre el 2015 y 2018, ya que ante la unificación de las cifras y la puesta en marcha de la aplicación, se disminuye el subregistro y por consiguiente se disparan las cifras de los delitos reportados.

En medio del debate que se abrió en Bogotá, con respecto al aumento de los delitos en los últimos tres años, expertos destacaron la importancia de la integración, ya que facilitará el direccionamiento de las políticas públicas de seguridad, pero advierten que si no se hace una adecuada discriminación metodológica y no se da un tratamiento especializado a las distintas bases de datos, no se podrá mantener una línea de tiempo y se romperá la comparabilidad.