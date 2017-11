Continúa en el Concejo proyecto de sillas exclusivas para mujeres en TM

Redacción Bogotá

En el Concejo aún falta por debatir el proyecto con el que se pretende que, así como las sillas azules Transmilenio son preferenciales para embarazas y discapacitados, las rojas sean de exclusividad para las mujeres (Lea: Transmilenio, a un paso para tener silla preferencial para mujeres).

A pesar de que el proyecto fue aprobado por la comisión del plan en primer debate, en abril pasado, en medio de la controversia que generó la iniciativa que para muchos es segregacionista e inviable, hoy, siete meses después continua a la espera de pasar por la plenaria del Concejo (“Establecer prioridad de sillas rojas para mujeres es segregacionista”: Lucía Bastidas).

La propuesta, liderada por el concejal Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana), pretende que todas las sillas de Transmilenio sean exclusivas para las mujeres con el fin de disminuir los casos de acoso en los buses articulados y darles mayor seguridad dentro del transporte público.

En su momento, la concejal Lucía Bastidas, una de las cabildantes que dio voto negativo al proyecto, aseguró que la propuesta es segregacionista que además será imposible de cumplir”, debido a la intolerancia que existe dentro del sistema y a la imposibilidad de poder controlar la medida en las horas de mayor congestión.

“No se va a poder aplicar porque en una hora pico ni Transmilenio ni ningún otro sistema de transporte masivo del mundo es tranquilo. Eso nos generaría conflictos de convivencia”, agregó la concejal de Alianza Verde que durante el debate aseguró que todas las sillas de Transmilenio deberían ser azules, dijo la cabildante.

Por su parte Jeison Camacho, experto en políticas públicas aseguró a Noticias Caracol que la solución no está en que tengan o no sillas, “si no qué dignidad de transporte tenemos. Medidas en el pasado ya se han dado, la administración anterior planteó el sistema de los vagones rosados, un pilotaje que se hizo en Bogotá por alrededor de 6 meses y no dio resultados”.

Por ahora, solo queda esperar que tanta acogida tiene en la plenaria del Concejo, y de paso si es una opción viable para la ciudad.