Contratación y estudios para el metro, a debate este lunes en el Concejo de Bogotá

Bogotá parece estar destinada a no cerrar la discusión sobre la construcción del metro, un tema del que se habló por primera vez en 1942, cuando el alcalde de la época realizó los primeros estudios para la construcción de una primea línea. De ese proyecto se seguirá debatiendo pues, a pesar de que la administración de Enrique Peñalosa contrató la construcción de un metro elevado entre el Portal de las Américas y la calle 72 con Av. Caracas, todo indica que no se cumplirán las fechas anunciadas por el exalcalde. Como esta, en el Concejo de Bogotá se debatirán otras posibles irregularidades en torno al proyecto. (LEA: Metro de Bogotá ya no estará listo en 2025, sino en 2028)

A partir de las 9:00 a.m. de este lunes, en el cabildo se llevará a cabo un debate de control político en el que se expondrán posibles inconsistencias con el Metro de Bogotá, un proyecto que tendrá un costo de $13,9 billones. El debate fue citado por las bancadas de Colombia Humana, que busca evidenciar irregularidades en el proceso contractual para el metro; Alianza Verde, que debatirá sobre la contratación y la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto; y Cambio Radical, que hablará sobre el seguimiento a la construcción.

Aunque en el debate se retomarán algunas de las denuncias que se vienen haciendo sobre el proyecto, como los hallazgos que hizo el año pasado la Contraloría o los posibles errores administrativos que se cometieron durante la conformación de la EMB, algunos concejales adelantaron algunos temas que se tocarán durante la sesión.

El cabildante Julián Espinosa (Alianza Verde) afirmó que revelará una “feria de los contratos a dedo” que hizo la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Según el concejal, realizó junto a su equipo un estudio detallado a más de 400 contratos celebrados por la empresa hasta febrero de 2020, encontrando que en algunos hay malos manejos que incluso pueden tener consecuencias penales.

>>> LEA: Informe de la Contraloría establece 45 posibles irregularidades con el metro de Bogotá

Algunos temas que cuestionará el concejal son la amplia contratación a personas naturales y jurídicas; la participación de Ingetec -empresa que diseñó el proyecto de metro- en varias obras cuestionadas en el país, e irregularidades como acceso a servicios que no estaban respaldados contractualmente y que se adquirieron bajo promesas de pago de palabra.

“Durante el debate mostraré por qué ​el funcionamiento de la Empresa Metro de Bogotá pone en riesgo la viabilidad del metro de la ciudad y su construcción ​en los términos que esperan los habitantes de capital”, dice el cabildante, quien hará un llamado a los entes de contro para vigilar mejor la obra y evitar un posible descalabro billonario.

Por su parte, el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático) aseguró que advertirá inconsistencias en el proyecto, como que no cuenta con el estudio de Plan de Manejo de Tránsito definitivo para construcción, que permita conocer el impacto real que tendrá la obra en la movilidad de la ciudad, en especial en la Av. Caracas, por donde ya pasa una troncal de Transmilenio (TM).

>>> LEA: Metro de Bogotá: una historia de 77 años de espera

De acuerdo con el cabildante, el contratista a cargo de la construcción de la obra podrá decidir si cierra por completo la Av. Caracas para continuar con las obras, algo que impactaría de forma notable la operación de TM, ya que esta troncal es la que más pasajeros mueve y conecta las troncales de Usme, Tunal y Américas con las de la Calle 80, Av. Suba y Autopista Norte. Por otro lado, dice el concejal, hasta 2019 apenas se adquirieron 43 de 1.439 predios necesarios para la construcción de la obra.

“El transporte público va a tener un solo carril habilitado para movilizarse, lo que va a ocasionar congestión. El impacto más fuerte se va a dar con el cambio en el perfil vial de la Avenida Caracas, entre las calles 26 y calle 72, ya que se va restringir el uso de este tradicional corredor de la ciudad, ocasionando congestiones en las vías alternas tales como la carrera 7, carrera 13, carrera 11, carrera 17, entre otras, lo que va aumentar considerablemente los trancones en la zona”, cuestionó Carrillo.

En el debate también se denunciará que el estudio de prueba de carga de los pilotes del metro elevado no tuvo interventoría. Esto lo asegura la concejal Ana Teresa Bernal (Colombia Humana), quien dice que el metro elevado fue estructurado en una cadena de irregularidades porque al momento de la aprobación de los recursos para el proyecto metro no existían estudios de factibilidad para dar vía libre al proyecto.

>>> LEA: El camino para poner la primera piedra del metro

De acuerdo con la cabildante, el contrato con el que se adelantaron las pruebas de carga de los pilotes fue realizado extemporáneamente pues fue contratado en abril de 2018, pero en septiembre de 2017 la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) había asegurado que ya se habían completado los estudios y se había alcanzado el nivel de factibilidad. También denunciará la concejal Bernal que el contrato de consultoría para la prueba de carga de los pilotes no cumplió con lo que establece la ley pues no tuvo interventoría, un requisito consignado en el estatuto anticorrupción.

“Esto evidencia no sólo la improvisación constante y la falta al principio de planeación de la administración de Enrique Peñalosa y de la gerencia del Metro de Bogotá a cargo de Andrés Escobar sino un práctica sistemática de mentirle a la ciudad, que se reafirma con las recientes declaraciones de la alcaldesa Claudia López en la que confirma que el metro elevado no estará en la fecha que había sido anunciado”, aseguró la cabildante, quien por último pidió a la alcaldesa Claudia López entregar lo más pronto posible el informe de la comisión de evaluación al metro que ella nombró al iniciar su administración.

Al debate están citados el gerente de la EMB, Andrés Escobar; los secretarios de Movilidad, Nicolás Estupiñán; de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez; de Planeación, Adriana Córdoba, y representantes de la Personería, la Contraloría y la Veeduría.