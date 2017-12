Controversia por Acuerdo que contempla sillas preferenciales para mujeres en Transmilenio

Alrededor de 800.000 mujeres se movilizan diariamente en Transmilenio. Igual de numerosos son los casos de agresiones, intimidaciones y acoso, especialmente de orden sexual. Para hacerle frente a ello, se han ideado toda clase de medidas: desde vagones exclusivos en los articulados hasta la conformación de un grupo élite de policías mujeres para identificar a quienes las violentan. Sin embargo, ninguna estrategia ha sido suficiente para ponerle un alto al acoso en el transporte público de Bogotá. Ahora, el Concejo Distrital –en una apuesta que ha generado resistencia y controversia– aprobó un proyecto de acuerdo que asigna sillas preferenciales a las mujeres para protegerlas.

Con 21 votos a favor y 14 en contra, este domingo la plenaria del Cabildo –en segundo y último debate– dio su visto bueno a la propuesta. Tal como quedó aprobado, las mujeres tendrán preferencia al momento de usar las sillas rojas durante las horas pico. Eso sí, se tratará de una acción voluntaria, “no exclusiva ni obligatoria”, según su promotor, el concejal Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana). (Lea: Transmilenio, a un paso para tener silla preferencial para mujeres)

Desde el momento mismo en que se ventiló la propuesta, en abril pasado, hubo opiniones divididas respecto a su pertinencia. Aunque hay quienes la destacaron como una medida que contribuiría a reducir los casos de acoso, para otros es una estrategia machista, segregacionista e incluso, oportunista. El propio Distrito, en cabeza de la Secretaría de la Mujer, formuló reparos al proyecto. (Lea: “Establecer prioridad de sillas rojas para mujeres es segregacionista”: Lucía Bastidas)

“Esto termina siendo un tema de voluntades. El Estado no tiene la capacidad de obligar a las personas a ceder las sillas, porque eso no está tipificado en el Código de Policía”, explicó a Blu Radio Cristina Vélez, secretaria de la Mujer de la capital, al precisar que no es obligatorio que los hombres tengan que ceder las sillas rojas de Transmilenio a las mujeres. “Estamos reglamentando cosas que no se pueden hacer cumplir”, agregó.

Vélez manifestó que, durante la discusión en el Concejo, la administración rindió concepto negativo a su implementación. Detalló también que el Acuerdo obliga al Distrito a realizar una serie de campañas para que se priorice el uso de las sillas. En ese sentido, abogó por no propiciar la segregación y, por el contrario, apostarles a ejercicios y cambios culturales que permitan proteger efectivamente a las mujeres.

“Este proyecto no cambia nada y tiene el problema que está partiendo de la base de que ir sentado protege más a las mujeres y no es necesariamente cierto. El acoso no lo causa la aglomeración ni que estemos hombres y mujeres juntos. Lo genera que haya acosadores y lo que tenemos es que seguir luchando contra ellos, y no generar escenarios de estigmatización contra hombres o generar conflictos entre hombres y mujeres”, precisó la funcionaria.

A su turno, el autor de la iniciativa la enmarcó como una acción afirmativa, “que no viola el principio constitucional de igualdad y tampoco va dirigida a generar segregación entre hombres y mujeres”. Según el concejal Ramírez, el Acuerdo está ideado “para disminuir de forma inmediata el fenómeno de violencia contra las mujeres en el sistema de transporte y a mediano plazo, un cambio cultural”.

El cabildante señaló que para implementar “esta acción pedagógica” no se requiere Policía, ni Fuerza Pública, “pues solo se da de forma voluntaria y como producto de la regulación social”. Ramírez precisó que espera que con su aplicación “se genere reflexión sobre la importancia de respetar a las mujeres para que no sigan siendo víctimas de violencia sexual”.

