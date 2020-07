Coronavirus en Bogotá: 1.767 casos nuevos y 53 fallecidos

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, la capital ya suma 56.830 casos de COVID – 19 y 1.340 personas que han perdido la vida a causa del virus SARS-CoV-2.

Bogotá reportó este jueves 1.767 nuevos casos de COVID- 19 y 53 personas perdieron la vida a causa del virus. El número hace parte del reporte con las cifras más altas que se ha registrado en el país desde el inicio de la pandemia, pues solo hoy se reportaron 8.037 casos nuevos y 215 fallecidos.

La capital, que es la cuidad con más casos confirmados de COVID-19 en el país, con 56.830, está en alerta debido al acelerado aumento de casos que ha reportado en los últimos días. El pasado miércoles 15 de julio es el día en el que más muertes se reportaron en la ciudad, con 73.

El panorama es desalentador, si se tiene en cuenta que además, hasta el momento, la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene en el 89, 8 %, lo que llevó a 14 asociaciones médico - científicas a solicitarle a la alcaldesa Claudia López volver a realizar una cuarentena estricta en toda la ciudad.

Aunque la alcaldesa aseguró que no descartaba la posibilidad de volver a realizar un confinamiento estricto, el presidente Iván Duque aseveró que la medida no era una posibilidad: “en este momento, lo más importante es evaluar el proceso de los cierres focalizados en Bogotá. Pensar que la única alternativa sea solamente confinarse no es la solución”, señaló el mandatario, quien indicó que la clave es saber sectorizar dónde está el riesgo, para lo que ya están consultando expertos a nivel nacional e internacional.

Desde el pasado lunes 13 de julio, en la capital comenzó una cuarentena por localidades, con el fin de poder sobrellevar el pico de contagio, que según la Alcaldía se presentaría en agosto. Desde entonces, más de 2 millones de personas, que habitan en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, se encuentran confinadas en sus hogares y estarán así hasta el 26 de julio.

Después de que termine la jornada de cuarentena estricta en estas zonas, se vienen otras cuatro semanas de confinamiento estricto en siete localidades de la capital:

*Del 27 de julio al 9 de agosto: Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

*Del 10 al 23 de agosto: Suba, Engativá y Barrios Unidos.

La Alcaldía de Bogotá aseguró que los primeros resultados de la medida no se podrán evidenciar sino hasta el próximo 21 de julio.