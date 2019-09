Corrupción, ambiente y educación: los chequeos de esta semana a los candidatos a la alcaldía de Bogotá

Además de los seis chequeos ya publicados en este periódico, Colombiacheck revisó las siguientes afirmaciones de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, durante el debate organizado por El Espectador, Fescol y la Universidad Nacional:

Hollman Morris dijo que “al año se quedan 50.000 jóvenes sin ingresar a la universidad, porque no tienen cupos o porque no tienen poder económico para acceder a la universidad”

Consultamos a la secretaría de Educación, que nos informó que “anualmente se gradúan, en promedio, 45.000 estudiantes del sistema educativo público distrital (colegios oficiales, colegios en administración y colegios contratados), de los cuales acceden a la educación superior cerca de 26.000 en los semestres consiguientes. Esto significa que la cifra de los estudiantes que se gradúan del sistema público y no acceden a la educación superior es de casi 19.000 egresados”.

En este conteo, de acuerdo con la entidad, no están incluidos los colegios privados, pues de estos “no se tiene información sobre el acceso a la educación superior”.

Por su parte, Miguel Uribe Turbay aseguró que él fue el creador del “primer Comité Distrital de Derechos Humanos en Bogotá”

En septiembre de 2018 Uribe Turbay, cuando era secretario de Gobierno, sí instaló la primera sesión del Sistema Distrital de Derechos Humanos, pero esta instalación implicó derogar una norma de 1995 que creaba otro Comité Distrital de Derechos Humanos, liderado por la Personería.

Por ahora, les compartimos un chequeo sobre una acusación que Claudia López l e hizo a Galán en un debate de W Radio. López dijo que "después de que [Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira] nos hizo dos atentados, de que dos veces entre el 2011 y el 2014 nos tuvimos que ir del país [con León Valencia y Ariel Ávila] porque nosotros lo denunciamos, le pedimos a Cambio Radical que no le diera el aval y se lo dieron. ¿Y tu gran sanción social a Cambio Radical en 2014 cuál fue? Encabezar su lista al Senado".

Tras investigar, encontramos que es verdad que Claudia López fue de las primeras personas en denunciar públicamente a Kiko Gómez. Es verdad también que Kiko Gómez amenazó e intentó atentar contra Claudia López, Ariel Ávila y León Valencia varias veces entre 2011 y 2014. Es verdad que a pesar de que las denuncias contra Kiko Gómez eran ampliamente conocidas, Cambio Radical le dio el aval.

Y es verdad que Galán siguió mucho tiempo en el partido que había prometido depurar a pesar de no haberlo podido hacer. Pero no es verdad que lo hiciera con la complacencia de la que López lo acusa porque también es verdad que Galán, al subir a la dirección del partido, intentó revocar a Gómez (aunque no pudo hacerlo porque no estaba en su poder) y que, cuando sus copartidarios le dieron el aval a una heredera de este, renunció como director aunque no como senador.

Por otra parte, López no asistió al debate de El Espectador, pero en sus materiales de campaña ha repetido recientemente una afirmación que desde abril Colombiacheck calificó de “cuestionable”. Según la campaña de López, “Bogotá hoy tiene más muertes por enfermedades respiratorias que por armas de fuego”.

La afirmación tiene varios peros. Uno es que, aunque los datos que se usan para la cifra de homicidios (1041 al año) sí corresponden a los datos oficiales entregados por la Dijin para 2018, estos se están comparando con un estudio sobre el impacto de la contaminación de la ciudad en la salud de sus habitantes de 2010 (aunque fue publicado en 2012).

Otro es que ese estudio, en el que se basó la campaña de López para decir que hay más de 2000 muertes al año en Bogotá relacionadas con la mala calidad del aire, realmente es una proyección. Lo que realmente dice el estudio es que en el periodo de 2010 a 2020 podrían evitarse 21.000 muertes para personas mayores de 30 años por enfermedades atribuibles a contaminación del aire si se ponía en marcha un plan de descontaminación del aire que se estaba discutiendo por esa época.

