Cortes de luz programados para el viernes 3 de julio en Bogotá

Enel-Codensa suspenderá el servicio de energía en algunos barrios de nueve localidades de la capital, por trabajos de mantenimiento.

Codensa anunció que este viernes 3 de julio se tienen previstos cortes de energía, debido a trabajos de mantenimiento a la red eléctrica programados, por lo que entregó una serie de recomendaciones a quienes se vean afectados por la medida.

Además de, no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga de energía cuando se retome el servicio, asegura que los cortes pueden extenderse, por lo que la empresa de energía invita a estar pendiente de las novedades a través de sus canales de comunicación, redes sociales y la línea telefónica 115.

Otras recomendaciones de Codensa incluyen programar la agenda y actividades para que el corte de servicio no afecte los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración. Permitir la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos. Y, finalmente, tener presente que los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).

Estos son los cortes de luz programados para el viernes 3 de julio de acuerdo con la localidad:

Bosa

En Chicó Sur, Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 67 sur a Calle 69 sur, de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Chapinero

En Los Rosales, Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 75 a Calle 77, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En Marly, Calle 50 a Calle 52 entre Carrera 8 a Carrera 14, de 9:00 p.m. a 6:30 a.m.

Ciudad Bolívar

En Candelaria La Nueva, Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 21 a Carrera 23, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. En Madelena, Carrera 63 a Carrera 65 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Kennedy

En Andalucía II, Calle 10 a Calle 13 entre Carrera 79 a Carrera 83, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. En Lusitania, Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 9 a Calle 11, de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

En Monterrey, Calle 8 a Calle 10 entre Carrera 80 a Carrera 82 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. En Galán, Calle 33 sur a Calle 35 sur entre Carrera 98 a Carrera 100, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

San Cristobal

En Vitelma, Carrera 3 este a Carrera 6 este entre Calle 2 sur a Calle 4 sur, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Suba

En Conejera 2, Vereda Guaymaral, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. En La Chucua, Carrera 98 a Carrera 100 entre Calle 136 a Calle 138, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Los Naranjos, Calle 135 a Calle 138 entre Carrera 84 a Carrera 89, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. En Tibabuyes Occidental, Calle 142 a Calle 144 entre Carrera 142 a Carrera 146, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Teusaquilllo

En San Luis, Calle 57 a Calle 59 entre Carrera 19 a Carrera 21, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Usaquén

En Cedritos, Calle 138 a Calle 140 entre Carrera 13 a Carrera 15, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En Santa Ana Occidental, Carrera 7 a Carrera 12 entre Calle 105 a Calle 108, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. En Santa Ana, Calle 109 a Calle 111 entre Carrera 5 a Carrera 8, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Usme

En Localidad Usme, Veredas: Los arrayanes, Curubital, El Triunfo, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

