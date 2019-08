El 4 de noviembre se conocerá si hay condena por el homicidio de Luisa Fernanda Ovalle

En los juzgados del Complejo Judical Paloquemao se llevaron a cabo los alegatos de conclusión del homicidio de la porrista de Millonarios, por el que está procesado Zabaleta. Mientras la Fiscalía pide una condena ejemplar, la defensa del acusado insiste en que no se pudo comprobar la identidad del agresor.

La Fiscalía pidió sentencia condenatoria contra Hugo Alejandro Zabaleta Sosa por el asesinato de la porrista del Millonarios Luisa Fernanda Ovalle, ocurrido el pasado 30 de noviembre de 2013, en el parque Rincón de Los Ángeles de Castilla, en Kennedy.

Este jueves 8 de agosto, se realizaron los alegatos de conclusión sobre el homicidio de la joven, en el Complejo Judicial Paloquemao. La audiencia inició con un minucioso recuento por parte de la fiscal del caso de las declaraciones que rindieron los testigos presentados ante el despacho en audiencias anteriores.

La representante del ente de control recordó que los declarantes coincidieron en que escucharon voces de auxilio y observaron un forcejeo por el bolso que llevaba Luisa Fernanda, lo cual infería que se trataba de un intento de hurto que terminó en una tragedia porque la joven se opuso a despojarse de sus pertenencias. Posteriormente, una testigo que llevó a la porrista al hospital y luego revisó sus pertenencias indicó que ella llevaba equipos tecnológicos de la marca LG, pues estaba realizando actividades de mercadeo con dicha empresa.

“Las primeras lesiones fueron en el brazo para que ella soltara el bolso y ante la resistencia decide propinarle otras heridas en el tórax que le produjeron la muerte (…) los gritos quienes le ordenaban al agresor que la soltara, lo alertaron y él huyó (…) La víctima estaba en indefensión pues el sujeto la superaba en estatura y estaba provisto de un arma cortopunzante”, explicó la fiscal.

El ente acusador también detalló cada uno de los testimonios y material probatorio que aportaron los peritos sobre material probatorio encontrado en la escena del crimen (lago hemático, un saco del agresor y un arma blanca), videos de cámaras de seguridad, bosquejos topográficos, descripción de fotografías, entre otros.

De igual forma, hizo un completo de la declaración que rindió Juan Gabriel Billabón Guarnizo, testigo clave de la Fiscalía por ser el único que dijo haber identificado a Zabaleta como homicida de Luisa Fernanda Ovalle. Según este hombre, la noche de los hechos llegó hasta el caño para hacer sus necesidades y, desde allí, pudo observar cuando el sujeto le propinó tres puñaladas a la joven y huyó del lugar. Un año después, al ver a la madre de la víctima llorando y pidiendo ayuda por televisión, sintió empatía y decidió presentar su versión ante las autoridades.

“El acusado, identificado plenamente como Hugo Alejandro Zabaleta, ejecutó la conducta punible de homicidio agravado. La Fiscalía pudo demostrar que Luisa Fernanda Ovalle no padecía una enfermedad que la llevara a su deceso, sino que la causa de la muerte fue un choque hemorrágico derivado de las lesiones en el tórax propinados con arma cortopunzante. Hugo Alejandro Zabaleta tenía la plena conciencia de que podía ocasionarle la muerte”, indicó la fiscal.

Agregó que la presunción de inocencia del acusado ha sido “aniquilada” por las pruebas presentadas; que los testigos narraron hechos que percibieron con sus sentidos de vista y escucha y no fueron cuestionados por la defensa en los interrogatorios; y que la ausencia de Zabaleta en audiencias anteriores no hizo posible que los testigos, especialmente Billabón, lo reconociera ante el despacho.

En su intervención, el representante de víctimas coincidió con la Fiscalía en solicitar una condena por el delito de homicidio doloso agravado y pidió que la misma fuera ejemplar con el objetivo de evitar que “se siga matando gente en la calle por robarle lo poco que tiene”.

No obstante, la representante del Ministerio Público concluyó que “emerge la duda respecto a si Hugo Alejandro Zabaleta fue el autor del homicidio de Luisa Fernanda Ovalle”, pues la Fiscalía no fue clara en demostrar que el procesado fuera el responsable de estos hechos. Además, cuestionó las declaraciones de Juan Gabriel Billabón por su ingesta de alcohol.

Aquí hay que resaltar que el testimonio de Billabón tuvo que ser acreditado por una psiquiatra ya que él padece de una discapacidad cognitiva leve, inteligencia por debajo del promedio y un trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad para articular las palabras, conocido como dislalia. Además, Billabón reconoció que se había tomado 12 cervezas en un bar del sector y esta condición configuró la piedra angular de la defensa para dejar en entredicho la versión de este declarante.

“Solicito la absolución de Hugo Alejandro Zabaleta”: defensa

La defensa se enfocó en si los hechos ocurridos fueron cometidos por el procesado. La abogada manifestó que todos los testigos presenciales del hecho coincidieron en que no había buena iluminación en el lugar y, por ende, les fue imposible identificar al agresor. “La señora Leidy Maritza Vargas, quien ayudó a Luisa Fernanda y la llevó hasta el hospital, era la más indicada para dar una identificación del agresor porque se encontraba a la misma altura de donde ocurrió el crimen, pero ni siquiera ella pudo reconocerlo”, argumentó la abogada Miriam Pachón.

Agregó que los testigos de la Fiscalía coincidieron en que el hombre tenía entre 1.70 y 1.75 metros de estatura y su defendido supera los 1.80 metros; y que dijeron que era delgado, mientras que la contextura de Zabaleta Sosa gruesa. Añadió que en el cuchillo que fue la supuesta arma homicida, no se encontraron huellas que involucren a su defendido. En suma, Pachón admitió que, aunque los videos de las cámaras de seguridad presentados por los investigadores sí aparece la persona que asesinó a la porrista, ni los expertos, ni las estas imágenes pueden asegurar que se trate de Zabaleta.

La jurista dedicó gran parte de su argumento en desvirtuar el testimonio de Juan Gabriel Billabón y cuestionar sus intenciones. “Altruismo es que a mí me ofrezcan $10 millones por dar una declaración y yo diga que no. Él recibió el dinero y yo creo que ese fue el incentivo para que hablara”.

La defensora esmenuzó el testimonio que rindió Billabón, para evidenciar que la declaración estuvo guiada y persuadida por la fiscal quien “casi le daba las respuestas”. Entre las inconsistencias que la jurista dice haber encontrado en el relato del declarante, expuso que cuando él habló sobre el supuesto soborno por parte del padre de Zabaleta a cambio de no rendir su versión de lo ocurrido, dijo no recordar su número de celular porque cambiaba de sim card cada 15 días, entonces “¿cómo se hubieran conseguido su número si lo cambia constantemente? ¿Y no lo recuerda? Recuerda lo que le conviene”.

Además, la abogada insistió con la cantidad de cervecas que ingirió esta persona, se ubicaba en el grado 3 de alcoholemia, según las mediciones que maneja Medicina Legal para este tema. “No es la primera vez que traen un testigo falso dentro de un proceso, la falta de credibilidad que tenemos contra Billabón es grande. Aquí no pudieron demostrar con hechos la responsabilidad de Zabaleta y por eso solicito que se decrete absolución para mi defendido, que se compulsen copias por falso testimonio contra Billabón, y por fraude procesal contra la Fiscalía y la Policía”, esto último porque, según la defensora, habrían intentado engañar a los entes públicos al manipular las fotografías de reconocimiento de su defendido.

Para cerrar la audiencia, el despacho solicitó un tiempo prudencial y convocó a las partes para el próximo 4 de septiembre, cuando se conocerá el sentido del fallo de este caso.

* * *

