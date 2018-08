Primer encuentro con la bancada por Bogotá en Cámara de Representantes

Criticas a Peñalosa por no invitar a congresistas de oposición a reunión

El almuerzo que pretendía reunir a la bancada para dialogar sobre proyectos estratégicos de la ciudad, terminó siendo motivo de choques por la ausencia de cuatro de sus integrantes. Los congresistas, Inti Asprilla (Alianz Verde), María José Pizarro(Los Decentes), David Racero (Los Decentes) y Germán Navas (Polo Democrático) no fueron invitados a la reunión.

Los congresistas consideran que si bien tienen diferencias con el alcalde, es necesario que en una democaria haya espacios de diálogo, en los que intervengan los partidarios y los contradictores. Inti Asprilla (Alianza Verde) afirmó, "soy opositor del alcalde, pero sé que en la democracia se debate y se dialoga. Somos toda una bancada por Bogotá y si mi partido hubiera dicho que debíamos asistir lo hubiera heco. Yo tengo un cargo en el que represento más de 100.000 bogotanos en el congreso y, aunque sea la casa de él, tiene que entender que en la bancada somos 18".

Así mismo, David Racero (Polo Democrático) declaró, "no se me hace extraño que no nos invite, lo ha manejado en toda su alcaldía. Esto solo refleja la incapacidad de escuchar del mandatario. Sobre nosotros hay unos 300.000 votos, lo que quiere decir que hay muchos ciudadanos que comparten nuestra visión diferente de ciudad. Nosotros no perdemos, los que pierden son la gente y la ciudad. El alcalde gobierna solo. A nosotros nos une la ciudad y eso no se puede desconocer".

De acuerdo con los congresistas, en este periodo los 18 representantes de la bancada conformaron la comisión por Bogotá y, a pesar de sus diferencias, han logrado dialogar para promover proyectos de la ciudad. Sin embargo, desde hace dos semanas, varios de los funcionarios recibieron la invitación al almuerzo con el alcalde.

Según cuentan, muchos del grupo empezaron a comentar al respecto y allí se percataron de que cuatro de la oposición no estaban en la lista. Afirman que, aunque Juanita Goebert (Alianza Verde) recogió firmas para presionar a que se invitara a los representantes, no obtuvo el apoyo y por eso optó por denegar la invitación. En horas de la mañana, la congresista anunció su inasistencia reunión y calificó al alcalde de sectorizar el encuentro.

Hoy había sido invitada a este almuerzo en la Alcaldía para estudiar los proyectos prioritarios de la ciudad. Decidí no ir porque excluyeron a 4 de los #18PorBogotá. A la ciudad no le sirve el sectarismo para progresar. pic.twitter.com/QUiGSaLpnG — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) 30 de agosto de 2018

Además de Goebert, Angélica Lozano y Claudia López referentes del partido Alianza Verde criticaron la actitud del alcalde y lo catalogaron de arrogante y definieron el acto como discriminatorio.

Ahí está reflejada, una vez más, la arrogancia y sectarismo de @EnriquePenalosa. Con razón es uno de los alcaldes y políticos más impopulares del país. Ni como ciudadano ni como Alcalde ha dado la talla en nada. Su incompetencia, arrogancia y sectarismo han crecido de la par. https://t.co/OH5vmBt9hg — Claudia López (@ClaudiaLopez) 30 de agosto de 2018

Veo exclusión y sistemática mezquindad y sectarismo de @EnriquePenalosa



Violó la ley de participación pues se negó a impulsar la #ConsultaAnticorrupción como le tocaba a TODOS los alcaldes.



Bloqueó, evadió todas las acciones mínimas.



2,625,000 votaron a pesar de su bloqueo. https://t.co/nLEEjv6Yl8 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 30 de agosto de 2018

* * *

