Cuarentena en Bogotá: protestas en Suba del gremio de constructores

Este martes, 7 de abril, cientos de personas se reunieron frente al portal de Suba de Transmilenio y bloquearon vías para protestar porque alegan que, en plena cuarentena, sus contratos fueron cancelados y, ante la prolongación del aislamiento obligatorio nacional, su situación económica es delicada.

Pedro Díaz, uno de las personas que hizo parte de la manifestación, aseguró: “Ya van dos semanas y nadie nos solucionada nada, nos tiraron como unos perros, sin prestaciones ni nada. No tenemos cómo comer, ya hemos hablado más de tres veces con la Alcaldía y no ha pasado nada (...) Pedimos una solución, es todo”.

Los pocos vehículos que pretendían transitar por la zona no pudieron hacerlo por los bloqueos y agentes del Esmad y de la Policía debieron acudir a dicho sector de la localidad noroccidental de la capital de la República. Simultáneamente, gestores de convivencia buscaron un acuerdo para que los manifestantes desbloquearan la avenida Suba y la avenida Ciudad de Cali.

“Ya se nos acabó la comida, el Gobierno no nos responde y los dueños se lavaron las manos. Nosotros construimos casas, apartamentos y edificios y así nos pagan, no es justo con nosotros”, agregó Juan Suárez, otra de las personas que hizo parte de la protesta.

En la localidad de Bosa también se presentaron bloqueos de vías por más de 50 manifestantes que denunciaron la suspensión de sus contratos laborales. “Aquí vamos a seguir, vamos a protestar todos los días porque ya no aguantamos más. Ahora alargan esa cuarentena cuando hay mucha gente que no tiene qué comer, que no tiene ni mil pesos (...) Hacemos el llamado para que se ayude a nuestro sector, uno de los más afectados”, concluyó Suárez.

