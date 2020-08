Con más de 10.000 comparendos, Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón fueron las localidades que más infracciones cometieron durante su turno de aislamiento.

Este jueves 27 de agosto terminó la cuarentena por localidades que se adelantaba desde el pasado 13 de julio en Bogotá, como medida para reducir la velocidad del contagio del Coronavirus. La Secretaría de Movilidad entregó el recuento de la estrategia en materia de comparendos por infringir normas de transito y vehículos inmovilizados.

En total, se impusieron 70.072 comparendos en 19 localidades de la cuidad por infringir las normas de tránsito. Las infracciones que más se cometieron fueron estacionar en sitios prohibidos (18.290 comparendos); transitar en sitios restringidos o en horarios no permitidos (9.095); peatones y ciclistas incumpliendo medidas de tránsito (7.108): por no acatar requerimientos de la Policía (4.778), y por obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros ciudadanos (3.311).

De estos, 27.035 comparendos fueron a vehículos, 9.630 a motociclistas y 17.405 a carros particulares. Por otra parte, fueron inmovilizados 6.093 vehículos: 4.723 motos y 1.316 carros particulares.

La Secretaría de Movilidad entregó a detalle los comparendos impuestos de acuerdo a los turnos en la medida:

Empezó con la cuarentena en Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme. En estas se impusieron 9.850 comparendos por transitar en sitios restringidos (1.498), por estacionar en sitios prohibidos (1.269), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (1.151), por no acatar requerimiento de los policías (888), y por obstaculizar la vía (641).

El segundo turno fue para Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Allí se impusieron 10.360 comparendos: por transitar en sitios restringidos (1.946), por estacionar en sitios prohibidos (1.921), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (1.125), por obstaculizar la vía o poner en riesgo la vida de otros ciudadanos (559) y por vehículos que excedieron el cupo (442), entre las más frecuentes.

El tercer grupo estuvo compuesto por Suba, Engativá y Barrios Unidos, en el que se impusieron 4.748 comparendos: por estacionar en sitios prohibidos (810), transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (809), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (677), obstaculizar la vía o poner en riesgo a otros (328) y conducir motocicleta incumpliendo las normas establecidas (212).

El último turno le correspondió a Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda y Antonio Nariño, localidades en las que se impusieron 6.112 comparendos: por estacionar en sitios prohibidos (1.139), transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos (890), peatones y ciclistas incumpliendo las normas de tránsito (553), no tener el vehículo en óptimas condiciones (512) y no acatar los requerimientos de los policías de tránsito (502).

La entidad resaltó que las localidades que tuvieron mejor comportamiento durante su tiempo de confinamiento fueron Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y La Candelaria, mientras que les hizo un llamado a cuatro localidades (Bosa, Suba, Kennedy y Chapinero) a acatar las medidas establecidas que rigen en la ciudad.

A partir de este jueves comenzó la “nueva realidad” en la ciudad, por lo que las entidades distritales pidieron que se siguiera acatando con rigurosidad las medidas de bioseguridad para evitar el contagio en esta nueva fase de la pandemia.