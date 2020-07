La ciudad comenzará, desde el lunes, una cuarentena focalizada como parte de las medida que se tomarán en la ciudad para enfrentar el pico de la pandemia. Evitar el colapso del sistema de salud es la prioridad de la Alcaldía.

La alcaldía anunció una serie de medidas ante el aumento de casos de contagio de Covid-19 en la ciudad, que ya superan los 45.000, y la ocupación de las camas en Unidades de Cuidados Intensivos, que durante la última semana ha estado por encima del 80%.

Las decisiones se tomaron tras reunión con el Gobierno Nacional, que además de comprometerse a entregar 75.000 mercados para la ciudad, dará 850 policías para redoblar las medidas. Estas contemplan el cierre focalizado por localidades, que durará 15 días y que irán de la siguiente manera:

Del 13 al 26 de Julio: Ciudad Bolivar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito.

Del 27 de julio al 9 de agosto: Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

Del 10 al 23 de agosto: Suba, Engativá y Barrios Unidos.

Ante las circunstancias, resolvemos algunas de las dudas con respecto a las nuevas medidas y las restricciones que tendrán las localidades en las fechas programadas para su cierre.

¿Por qué no cierran primero las localidades con más contagios?

El Distrito priorizó las zonas con más altas tasas de contagio por cada 100.000 habitantes, así como la movilidad que ha tenido el virus en los últimos meses y que se ha concentrado en el suroccidente de la ciudad.

¿Todas las localidades entrarán en cuarentena?

No, hay cinco que no fueron incluidas en la rotación, debido a que presentan condiciones especiales, como por ejemplo Usaquen que tiene una baja tasa de contagios o Sumapaz donde aun no se registra el primer caso.

¿A qué se podrá salir?

Será como en el simulacro, solo para abastecerse entre las 5:00 a.m y 7:00 p.m., si requiere atención médica o hace parte del sector salud, servicios público o de seguridad, para el cuidado de personas vulnerables o por fuerza mayor.

¿Eso quiere decir que habrá toque de queda o ley seca?

No, por ahora no se ha decretado ninguna de esas medidas, pero, en las zonas con restricción, se prohibe el expendio de bebidas alcohólicas.

¿Se podrá salir a hacer ejercicio o con los niños?

No. Los 15 días de la cuarentena por localidades no se podrá salir a menos que se cumpla alguna de las excepciones anteriores.

¿Cómo se puede acceder a las ayudas de Bogotá Solidaria en Casa?

Podrá inscrbirse a través de la aplicación de Bogotá Cuidadora o la página www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. Allí deberá especificar sus datos y el tipo de ayuda que requiere, es decir, atención a adultos mayores, créditos, refrigerio escolar o subsidios.

¿Qué pasa si vivo en una localidad en cuarentena y trabajo en una que no lo está?

Tendrá que permanecer en la casa. La alcaldesa Claudia López indicó que darán instrucciones a las empresas para mantener en teletrabajo a las personas que vivan en zonas de cuarentena estricta.

¿Qué pasará con el comercio que ya se reactivó?

Habrá cierre del comercio (excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad) y restricción de actividades de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. López aseguró que por ahora no se abrirán más sectores en la ciudad así como se aplazará el plan piloto de los restaurantes.

¿Se reducirá la operación de Transmielnio en zonas con cuarentena?

No, desde que se decretó la cuarentena el sistema ha funcionado al 30%, para evitar las aglomeraciones. Seguirá prestándose como hasta ahora.