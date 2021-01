Cuarentena por localidades, toque de queda y otras medidas para esta semana en Bogotá

El martes 12 de enero, a las cuatro de la mañana, termina la cuarentena general en Bogotá, pero entran a regir nuevas en tres localidades de la ciudad, además de un toque de queda y la continuación de otras medidas. Aquí le explicamos todo.

Continúa el disparado incremento de contagios de Covid-19 en la ciudad. En las últimas horas Bogotá alcanzó los 518.261 casos confirmados, de los cuales, 604,7 se encuentran activos por cada 100.000 habitantes, es decir, cerca de 48.000. Las camas UCI dedicadas a estos pacientes también se encuentran con altos índices de ocupación, este lunes amanecieron con el 91,5 %.

Le puede interesar: Un llamado al cuidado: ocupación de camas UCI se acerca al 92 % en Bogotá

Este panorama ha hecho que la administración de Claudia López tome medidas para mitigar la propagación del virus, entre ellas toque de queda, cuarentenas pico y cédula. En este momento Bogotá pasa por las últimas horas antes de terminar la cuarentena general que fue decretada la semana pasada, pero se alista para empezar una serie de nuevas medidas.

Cuarentena

La cuarentena estricta en Bogotá va hasta el martes 12 de enero a las cuatro de la mañana. Sin embargo, esta medida continúa en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén hasta el domingo 17 de enero a las 11:59 de la noche. Pero también entran en cuarentena (el 12 de enero) las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, las cuales mantendrán el confinamiento hasta el 21 de enero a las 11:59 de la noche.

Tenga en cuenta que esto significa que los habitantes de esas localidades deberán mantenerse aislados en sus casas, de lo contrario no solo afectarían la eficacia de la medida de mitigación que ha implementado el Distrito, sino que se expondrían a una multa de $932.000.

Como en las anteriores cuarentenas, habrá excepciones, como que una persona por núcleo familiar salga a abastecerse de víveres y medicamentos, a pasear una mascota o hacer deporte hasta por una hora al día.

Le sugerimos leer: Cuarentena Bogotá: ¿Quiénes están exentos del aislamiento por localidades?

Toque de queda

En toda la ciudad, a partir del martes 12 de diciembre, comenzará a regir un toque de queda entre las ocho de la noche y las cuatro de la mañana. Este irá hasta el domingo 17 de enero. Esta instrucción viene desde el Gobierno Nacional, por lo que también será aplicado en ciudades con una ocupación de camas UCI superior al 85 %.

Pico y placa y pico y cédula

A pesar de que las cuarentenas por localidades reducen la movilidad en Bogotá, continúa la medida del pico y placa, principalmente para reducir los siniestros viales que terminen por engrosar los porcentajes de ocupación de camas UCI. El sistema sigue siendo el mismo, los vehículos terminados en placa par (0,2,4,6,8) no pueden circular los días pares, y los terminados en placa impar (1,3,5,7,9) en los días impares.

Hay que recordar que los horarios del pico y placa en Bogotá van desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. La medida no aplica para los sábados, domingos y festivos. El personal de salud se encuentra exento de esta restricción, así como los carros eléctricos e híbridos inscritos en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad, aquellos que hayan pagado los $2′066.200 por el denominado pico y placa solidario.

En cuanto al pico y cédula, la medida irá hasta el 30 de enero (si la Alcaldía Mayor no hace un nuevo anuncio). Sigue igual, los días impares se restringe el acceso a establecimientos de atención al público (como centros comerciales, bancos, notarías y entidades públicas), a los ciudadanos con cédula terminada en número impar, y los impares para los de cédula impar.

Recuerde que esta medida no aplica para servicios hoteleros y gastronómicos, como restaurantes. También se encuentran exceptuados centros de salud, farmacias y servicios funerarios, además de servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos donde se requiera la comparecencia simultánea de dos o más personas.

Ley Seca

Sigue la Ley Seca en Bogotá, la cual prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos. Solo se podrán comprar mediante servicios de entrega a domicilio.