Aunque la Alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, dio la noticia en su más reciente pronunciamiento.

A tan solo cuatro días de que termine la cuarentena sectorizada en Bogotá, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, aseguró que tres nuevas localidades entrarían en confinamiento estricto a partir de este viernes 14 de agosto. Se trataría de las localidades de Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria, que son las únicas que no tuvieron confinamiento estricto durante las pasadas semanas.

Durante el programa televisivo “Prevención y Acción” que realiza diariamente el presidente Iván Duque para hablar sobre la situación del COVID – 19 en Colombia, el ministro de Salud se refirió a la situación de la capital. “Hoy analizamos con la alcaldesa la situación de la ciudad y encontramos que se ha mantenido relativamente estable durante el pico y los indicadores de letalidad se han venido manteniendo en las últimas dos semanas”, dijo.

Para el ministro, estos indicadores les permitieron contemplar nuevas medidas. “Hablo de la apertura de pilotos y aeropuertos en septiembre para ciudades en donde la curva ha estado bajando, pilotos para la reapertura de restaurantes en Bogotá y entraríamos con tres localidades en aislamiento a partir del 14 de agosto”, aseguró el ministro.

Se prevé que se trataría de Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria, que son las únicas localidades que no entraron en aislamiento obligatorio, exceptuando a Sumapaz, que, hasta el momento, no ha reportado casos de COVID -19. Pese a que la alcaldesa Claudia López no ha hablado sobre el confinamiento en estas tres localidades, se espera que lo haga en la rueda de prensa que ofrecerá este martes 11 de agosto.

Actualmente Suba, Engativá y Barrios Unidos se mantienen en cuarentena estricta desde el pasado 31 de julio y hasta el próximo viernes 14 de agosto. Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme, estuvieron confinadas del 13 al 26 de julio, mientras que Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda estuvieron en aislamiento del 23 de julio al 6 de agosto.