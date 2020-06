Cuatro locales comerciales cerrados y seis más sancionados en día sin IVA, en Bogotá

“Hago un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía. No hay ningún descuento que valga la vida, no hay ninguna compra que no pueda esperar unos meses, todo lo podemos recuperar, lo único que no podemos recuperar es la vida”: Luis Ernesto Gómez.

La Secretaría Distrital de Gobierno entregó el balance de lo que fue la primera jornada del día sin IVA en la capital. Según indicó, a corte de las 5:00 de la tarde, se han cerrado cuatro establecimientos comerciales y seis más han sido sancionados con medidas correctivas.

Desde las 5:00 de la mañana se han adelantado en Bogotá 52 operativos de inspección, vigilancia y control para monitorear los posibles puntos de aglomeración en los establecimientos comerciales de la ciudad. En estas visitas fueron cerrados por aglomeraciones cuatro establecimientos de comercio, entre los que figuran la sucursal de Alkosto del barrio Venecia y un local comercial en Centro Suba.

También se impusieron medidas correctivas a seis más como Alkosto de la calle 68, una sucursal de la Brasa Roja, una escuela de automovilismo en Centro Suba y un establecimiento en San Victorino, entre otros. Además, hay otros almacenes en proceso de vigilancia y control especial.

La entidad informó que el cierre de Alkosto será por cuatro días tras evidenciar un incumplimiento en el adecuado manejo de las aglomeraciones en el ingreso de los clientes. Así mismo, por no promover la distancia mínima, permitir el ingreso de más de una persona por núcleo familiar y no diligenciar el registro de control. Estas fallas se dieron pese a que el pasado martes 16 de junio recibieron las instrucciones del protocolo que se debía seguir.

“Hago un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía. No hay ningún descuento que valga la vida, no hay ninguna compra que no pueda esperar unos meses, todo lo podemos recuperar, lo único que no podemos recuperar es la vida. Es importante que el Gobierno Nacional evalúe si es prudente, en medio de estas circunstancias y del momento más crítico del crecimiento del contagio realizar otros dos días sin IVA con el riesgo de enormes aglomeraciones como las que hemos tenido hoy a lo largo del día” indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

También, se realizaron varias jornadas pedagógicas a clientes en las que se hicieron las respectivas recomendaciones de las medidas de bioseguridad, como parte de las estrategias de protección implementadas en toda la ciudad.

Para atender la demanda que se preveía en Bogotá, durante el día sin IVA promovido por el Gobierno Nacional, el Distrito desplegó un operativo en toda la ciudad con 550 funcionarios para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los establecimientos y de los compradores, a fin de evitar la propagación del Coronavirus.