Mañana, la Comisión de Hacienda de esa corporación discutirá el cupo de endeudamiento que solicitó el Distrito por $10,79 billones, y definirá si se hunde o pasa al debate decisivo en plenaria. A pesar de varias dudas y reparos de la oposición, todo indica que el Distrito tiene asegurados los votos para superar este primer trámite.

Tensión. Esa es la sensación de que dejan las últimas semanas de relación entre el Concejo y la Alcaldía de Bogotá. El retiro del “Plan Marshall”; el paso del Centro Democrático de bancada independiente a oposición; los intensos debates de control político que adelantaron los partidos Cambio Radical y Colombia Humana; los continuos choques en redes sociales entre concejales y funcionarios del Distrito... todo derivó en que la armoniosa comunicación que había entre las partes poco a poco se empiece a resquebrajar. Y ocurre en un momento crucial para la administración de Claudia López, en el que más le conviene tener cercanía con el cabildo, pues con motivo de la pandemia les presentó un proyecto de cupo de endeudamiento por $10,79 billones. Nada menos que la deuda más grande que se ha propuesto en la historia de la capital.

A mediados de agosto, el Distrito radicó ante el Concejo un ambicioso plan “para la recuperación social y económica de Bogotá”. Se trata de una propuesta que hace parte del programa de reactivación económica de la administración, que presentó días después del “Plan Marshall”, y que básicamente busca que la corporación les apruebe una billonaria deuda para contrarrestar el impacto económico provocado por la pandemia, mediante la inversión en obras públicas de movilidad, salud, educación y vivienda.

Como desde que se presentó el Marshall los ojos y las críticas se posaron en ese plan, poca atención quedó para la propuesta de cupo de endeudamiento. No fue sino hasta que la Secretaría de Gobierno retiró el proyecto, aduciendo mal trámite por parte del presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, que la atención se dirigió por completo hacia la solicitud de deuda.

El proyecto llegó con los tiempos justos a la Comisión de Hacienda del Concejo. Así como también llegó el Marshall. La concejal María Clara Name (Alianza Verde) fue designada como coordinadora ponente, y Marisol Gómez (Bogotá para la Gente) y Álvaro Argote (Polo Democrático), como ponentes del proyecto. Los cabildantes unificaron sus conceptos, hicieron algunos cambios a los artículos de la iniciativa, y emitieron la ponencia positiva que discutirán este martes los 15 concejales de la comisión. Como particularidad, debido a los tiempos y a que mañana acaban las sesiones ordinarias, solo habrá un día para dar explicaciones, aclarar dudas y llevar a cabo la votación.

A pesar de las muchas críticas y objeciones por parte de varios concejales, no solo de esa comisión sino de las otras dos, todo apunta a que el Distrito logrará sumar los votos a favor que necesita para que el proyecto se apruebe en primer debate y pase a plenaria, donde será discutido por los 45 cabildantes y se definirá si se aprueba o no.

Poca explicación y riesgo de “pupitrazo, las dudas de la oposición

El proyecto tiene cantados al menos tres votos en contra: dos del Centro Democrático (CD) y uno de Cambio Radical (CR). Las razones van más allá de la oposición que han hecho al Distrito, pues incluso creen el cupo de endeudamiento tiene algunos aspectos positivos, pero que deben ser discutidos con tiempo. Justo lo que menos hay. Así lo considera el concejal Jorge Colmenares (CD), quien no niega que “es un proyecto que en parte es necesario para la ciudad”, teniendo en cuenta que busca la reactivación de la economía.

Sin embargo, dice Colmenares, “eso no implica que se deba sacar a pupitrazo”. Con esto, el concejal hace referencia a los cortos tiempos que van acelerar los trámites. “Fue radicado de forma tardía y no habrá el debate indicado. Solo tenemos un día y siento que es un proyecto que se puede discutir, pero con tiempo”.

Además de esto, según Colmenares el proyecto no está lo suficientemente explicado por sectores y no tiene propuestas claras. “Lo que están pidiendo es que el Concejo les firme un cheque el blanco para que ellos destinen el dinero como quieran”, destacó.

En eso coincidió su copartidario Humberto Amín, quien adelantó su voto negativo y aseguró que “la alcaldesa se aprovechará de las mayorías en el Concejo para que le aprueben el cupo de endeudamiento. “Es el más grande de la historia de Bogotá y se aprobará sin explicaciones y con un solo día de debate. Eso no le conviene a Bogotá y no acompañaré este proyecto para que mi conciencia quede tranquila”.

Otras razones de corte más técnico esgrimió el concejal de CR, Rolando González, quien manifestó que con este proyecto la ciudad llegará al tope de la sostenibilidad de la deuda. “Eso significa que al finalizar este gobierno, Bogotá va a deber 8 de cada 10 pesos que le ingresen a la ciudad”. Para el cabildante, el cupo de endeudamiento lo que busca es cubrir el déficit presupuestal que tiene la ciudad y, de paso, amarrar la financiación de casi todas las obras que propuso el Distrito en su Plan de Desarrollo.

“Esto deja en evidencia dos cosas: que la ciudad solo tiene financiados los gastos recurrentes, pero que no existe plata para garantizar hacer nuevas infraestructuras. Y segundo, que si no se aprueba este cupo, Bogotá no tendrá forma de hacer obras a las que se comprometió en su plan de desarrollo”, señaló González.

Reactivación de obras y empleos, las justificaciones

Del otro lado están quienes defienden el proyecto, explicando que será clave para el futuro de las obras en la ciudad. Julián Espinosa, uno de los cuatro concejales de Alianza Verde en la bancada, afirmó que incluso hay buen ambiente para aprobar el cupo de endeudamiento y que es falso que no se haya socializado, pues se adelantaron reuniones en la Secretaría de Hacienda para entender los pormenores de la propuesta (encuentros a los que, al parecer, no fueron invitados todos los concejales).

“Estuvimos reunidos con el secretario para revisar cada uno de los proyectos. Miramos en ambiente, cultura, deporte, movilidad... todo lo desglosamos y creemos que es muy importante el cupo para sacar adelante las mega obras de la ciudad. Adelantar todas esas obras, además, reactiva el empleo y es lo que se necesita ahora”.

Espinosa reconoció que es una evidente dificultad el hecho de que se deba discutir y votar el mismo día, pero cree que están dadas las cosas para sacar adelante el proyecto, “a pesar de que a muchos concejales no les interese”.

Samir Abisambra, del Partido Liberal, también mencionó las reuniones con el Distrito y destacó que les sirvió para aclarar las dudas que había. “Es importante aclarar que hemos venido estudiando este cupo desde que fue radicado por el Distrito. Si bien los ponentes radicaron ponencias positivas, los demás participantes también hemos hecho el estudio por nuestra parte para debatir cada articulo y sacar adelante este proyecto tan importante para la ciudad”, indicó Abisambra.

Las cuentas le dan al Distrito

Sin importar lo que ocurra durante la discusión del proyecto se puede decir que hay votos que ya están marcados. Por el sí están asegurados los cinco votos de la bancada de gobierno: cuatro de Alianza Verde, por parte de Julian Espinosa, María Fernanda Rojas, María Clara Name y Diego Laserna, y el de Álvaro Argote, del Polo. Se pueden sumar los de Marisol Gómez (Bogotá para la Gente), quien ya dio su ponencia positiva, y Samir Abisambra (Partido Liberal).

La aprobación en primer debate, entonces, queda en manos un cabildante que puede estar entre Fabián Puentes, del Partido MIRA, que sin ser de la bancada de gobierno ha acompañado la mayoría de propuestas del Distrito; o los dos cabildantes del Partido Liberal (Sara Castellanos y Armando Gutiérrez), que aunque han sido críticos con el Distrito, el partido en general ha apoyado las iniciativas de Claudia López. Incluso Nelson Cubides, del Partido Conservador, aunque ha hecho varios reparos podría terminar sumando su voto, pues también su colectividad avaló anteriores planes del Distrito.

Del otro lado están listos los tres votos por el no, del Centro Democrático y Cambio Radical. Seguramente se sumará el de Susana Muhamad (Colombia Humana), quien ha tenido un papel protagónico junto a sus compañeras de partido en la vigilancia a las acciones del Distrito, en especial lo relacionado con el metro, el Hospital San Juan de Dios y temas sociales. No obstante, acá también podría entrar el voto de Cubides, que igual no sería suficiente para hundir la iniciativa, que pasaría así a la plenaria donde seguro el panorama será distinto puesto que, como se ha visto, poco a poco crece la reprobación al Distrito entre concejales que al principio avalaron su idea de ciudad.