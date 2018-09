Cura involucrado en escándalo sexual en EE.UU. fue suspendido de sus funciones en Soacha

Dos sacerdotes colombianos fueron descubiertos practicando presuntos actos sexuales dentro de un vehículo en una vía pública de Estados Unidos, en hechos ocurridos en la tarde del pasado lunes. Mientras los religiosos se encontraban en el carro, peatones alertaron a las autoridades de lo que al parecer estaba sucediendo. Uno de los implicados hace parte de la diócesis del municipio de Soacha, vecino de la capital.

Los sacerdotes Edwin Giraldo y Diego Berrio fueron sorprendidos por la Policía norteamericana cuando presuntamente cometían actos sexuales dentro de un carro. Berrio era pastor en la Misión San Juan Diego en Arlington Heights y Giraldo, adscrito a la Diócesis de Soacha, se encontraba prestando servicio en la Parroquia de St. Aloysius en Chicago.

Por cuenta del hecho, este viernes Giraldo fue suspendido de sus funciones en Soacha, según reveló a Caracol Radio Monseñor José Daniel Falla, obispo de la Diócesis del municipio: “Es un dolor profundo el que sentimos en este momento, estamos consternados con lo que ha ocurrido y lógicamente la posición es suspender al padre del ejercicio del ministerio sacerdotal”, manifestó el sacerdote.

Pasados algunos días de su estadía, según versiones, los sacerdotes implicados en el escándalo se habrían trasladado a Florida, exactamente a Miami, en donde a las 3:20 de la tarde fueron sorprendidos por las autoridades practicando sexo oral en la vía conocida como Ocean Drive. Los peatones de la vía se percataron de lo que ocurría, los sacerdotes fueron denunciados y las autoridades acudieron al lugar para verificar la situación.

De acuerdo con el Washington Post, los religiosos se hallaban en un Volkswagen Beetle y no eran conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Uno de los oficiales que acudió al lugar contó al diario que tuvo que tocar la ventana para avisarles que podía verlos, junto con todos los que pasaban por South Beach.

Luego de capturar a los dos hombres, fueron llevados a juicio en donde se les acusó de comportamientos obscenos y lascivos. Sin embargo, fueron dejados en libertad después de pagar la fianza.

En el momento en el que uno de los curas salía del lugar fue capturado por las cámaras. En las imágenes se puede observar cómo el sacerdote cubría su cara y era custodiado por algunos policías.

No comment from Rev. Diego Berrio as he walked out of jail. The Chicago-area priest is accused of lewd & lascivious behavior on #MiamiBeach. @nbc6 @nbcchicago pic.twitter.com/EFxF7ffyJQ