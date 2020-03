Decretan alerta amarilla en toda Bogotá por mala calidad del aire

Una vez más, el Distrito se vio obligado a declarar alerta amarilla por la mala calidad del aire en Bogotá. La medida se decidió aplicar este jueves porque, según la Secretaría de Ambiente, la ciudad lleva más de 48 horas con niveles elevados de material particulado PM 2,5, algo que le atribuyen las autoridades a los incendios forestales que hay en los llanos orientales y la orinoquia. En esta ocasión, la medida se aplicará en toda la ciudad, a diferencia de la restricción que hubo durante 11 días del mes pasado y que solo se concentró en el suroccidente, donde se ubican las estaciones de medición de calidad del aire que históricamente registran los niveles más preocupantes de polución en la capital.

Según explicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, "las medidas de restricción en este caso son para todos. Como lo dice nuestro Plan de Desarrollo, todos debemos contribuir a que se solucionen los problemas de calidad del aire. La alerta amarilla es una medida preventiva y queremos levantarla lo antes posible luego de ver mejoras en el aire".

De igual forma, la funcionaria aclaró que la decisión se tomó luego de observar que durante los últimos dos días las estaciones de Carvajal – Sevillana, Kennedy, Fontibón y Carrera Séptima, demostraron niveles de concentración de material particulado PM ,.5 superiores a 35,4 microgramos/metro cúbico, contaminante con mayor potencial para afectar la salud de las personas.

Con la restricción, también habrá variaciones en el pico y placa, que será extendido mientras dure la alerta amarilla. Se aplicará a partir de este fin de semana para vehiculos y motos particulares en toda la ciudad, de la siguiente manera: el sábado 7 de marzo será de 6:30 a.m a 6:00 p.m., mientras el domingo 8 de marzo irá de 6:30 a.m a 2:00 p.m. Entre semana, la restricción irá entre 6:00 a.m. y 7:30 p.m.

De igual forma, la medida contempla restricciones a la operación de industrias de fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos, que no podrán operar a partir de las 00:01 a.m. de este viernes hasta las 11:59 a.m., durante el tiempo que dure la alerta. Los vehículos de transporte de cargade modelo superior a 10 años también tendrán restricción durante el tiempo de aplicación de la medida: de lunes a viernes, entre 6:00 a.m. y 12:00 m. y desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. Los fines de semana, la restricción será desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., que se hará rotativo de acuerdo con el último dígito de la placa par o impar del vehículo.

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Sábado Par Impar Par Impar Domingo Impar Par Impar Par Festivo Par Impar Par Impar



Paralelo a la decisión de la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Movilidad confirmó que la alcaldesa Claudia López firmó el decreto que modifica las restricciones para la circulación de los vehículos de transporte de carga en la ciudad. Dicha norma es producto de las mesas de trabajo entre el Distrito, el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca y los transportadores, quienes durante casi una semana llevaron a cabo fuertes movilizaciones para pedir cambios en el decreto.

Algunos de los cambios en el nuevo decreto es que se amplió la ventana de tiempo para los vehículos con modelo mayor a 20 años, pasando de 8,5 a 9 horas; que ahora la restricción será entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m., manteniendo así las cinco horas diarias de restricción en los periodos de máxima demanda vehicular y de concentración de material particulado; y que la ciudad quedará dividida en dos sectores: la zona en la que habrá restricción para vehículos de más de 8.500 kg, entre 6:00 a.m. y 8 :00 a.m. y entre 5:00 p.m. y 8:00 p.m., y una segunda zona que es de libre circulación (Ver gráfico).

De acuerdo con Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, “estas decisiones las tomamos para mantener el equilibrio entre los factores económicos y sociales, para mejorar la calidad del aire que respiramos los bogotanos, pasando del 19,6 % al 21 % de reducción de emisiones generadas por la circulación de los vehículos de carga, y para reducir la congestión en la ciudad”.

El Distrito entregó algunas recomendaciones para la salud, sobre todo de las personas más vulnerables a esta situación, que son los menores de cinco años, los adultos mayores de 60 años, las mujeres gestantes, los fumadores, consumidores de sustancias psicoactivas y quienes padecen enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o respiratorias crónicas (asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Para la población general, los consejos son:

• Intensificar medidas de limpieza en la vivienda.

• Evitar el consumo y exposición de tabaco, quema de basuras u otro tipo de materiales.

• Consumir abundante agua y evitar bebidas azucaradas y gasificadas.

• Evitar cambios bruscos de temperatura.

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente.

• Estar atento ante dificultades respiratorias y asistir inmediatamente al médico.

• Realizar actividad física con moderación (caminar o montar bicicleta o patineta), hacer pausas en recorridos largos o en horas de alta contaminación (6 a 10 am).

• No practicar deporte al aire libre, hacerlo en espacios cerrados y con buena ventilación.

• Las mujeres gestantes deben abstenerse de realizar actividad física al aire libre.

• Utilizar transporte público o compartir el vehículo particular.

• Mantener al día revisión técnico-mecánica de los automotores.

Para la población menor de 5 años:

• Restringir la permanencia al aire libre de menores con síntomas de enfermedad respiratoria.

• Si el niño tiene flujo nasal, realice lavados con suero fisiológico o solución salina tibia mínimo 3 veces al día.

• Revisar y completar esquemas de vacunación.

• No exponerlos al humo de cigarrillo.

• Consultar inmediatamente al médico si un menor de 5 años presenta:

-Decaimiento a pesar de no tener fiebre.

-Estar somnoliento o irritable.

-Respirar rápidamente “silbido en el pecho” o se le hunden las costillas.

-Tiene fiebre persistente durante más de tres días o es difícil de controlar.

-No come nada o vomita todo.

-Tiene ataques o convulsiones.

-Tiene tos persistente, que le provoca nauseas, vómito o que se ponga rojo.

-Hay cambios de coloración en los labios y la piel.

Para la población mayor a 60 años:

• Restringir la permanencia al aire libre de personas que presenten problemas respiratorios o cardiovasculares.

• No interrumpir ninguna medicación ordenada por el médico.

• Consultar al médico si una persona mayor presenta:

-Confusión o alteraciones de conciencia.

-Fiebre difícil de controlar.

-Respira rápidamente, o le “silba el pecho” al respirar.

-Dolor en el pecho (precordial).

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben fortalecer las estrategias de atención a población con síntomas respiratorios con énfasis en infancia, persona mayor y pacientes con enfermedades crónicas tales como:

• Establecer zonas de triage para la población que consulta por síntomas respiratorios y analizar la necesidad de evaluar zonas de aislamiento respiratorio en servicios de urgencias.

• Activar y garantizar funcionamiento adecuado de salas ERA con estimación de insumos requeridos para el posible aumento de la demanda del servicio, así como verificar el criterio de inclusión de población adulta con sintomatología respiratoria a salas ERA.

• Ampliar oferta de consulta prioritaria a población con síntomas respiratorios y alérgicos.