Delincuente capturado tras asaltar y agredir a mujer en el SITP quedó en libertad

Redacción Bogotá

Una joven de 20 años, quien fue agredida con arma blanca en momentos en los que se movilizaba en un bus del SITP en el sur de Bogotá, denuncia que, pese a que el agresor –quien pretendía despojarla de sus pertenencias– logró ser capturado por las autoridades y se interpuso la respectiva denuncia, hoy está en libertad. Advierte que teme por su vida, puesto que el sujeto conoce su identidad.

El hecho se registró el pasado jueves a la altura de la carrera 13 con calle 52, cuando la joven fue asaltada por dos sujetos que, simulando ser pasajeros, abordaron el vehículo. Mientras que uno de los delincuentes se quedó en la puerta obstruyendo el paso, el otro saltó el torniquete y agredió directamente a la mujer para robarle su celular.

“El tipo me despoja de mis pertenencias, se las tira al que estaba en la puerta y me causa una herida cerca al hombro. También me dice palabras soeces. Sin embargo, al momento que se trata de escapar el bus cierra las puertas y queda atrapado”, narró la joven a Noticias Caracol, detallando que, producto de las heridas, recibió 15 días de incapacidad.

La mujer aseguró que el caso fue atendido por la Policía 30 minutos después de alertados los hechos. Tras su detención, la joven se desplazó hasta la URI de Kennedy para instaurar una denuncia por lesiones personales y hurto. No obstante, al momento de comparecer a la audiencia le notificaron que el sujeto había quedado en libertad.

“Este personaje ya tenía cuatro entradas a la URI por hurto y cuando fuimos a ver lo de la audiencia, nos informan que ya finalizó y que no se sabe qué pasó con él. Es decir, está libre (…) El haber pasado por este trámite ya es lo suficientemente dispendioso para que lo dejen libre y esta persona ya sabe dónde vivo, sabe qué es lo que hago y tengo mucho miedo no solo de abordar un bus, sino salir a las calles”, precisó la mujer.

De acuerdo con la red de apoyo al SITP se trata de una situación recurrente: aunque los delincuentes logran ser retenidos por la comunidad o capturados por las autoridades, tiempo después quedan libres pese a que se interponen las respectivas denuncias. Este organismo ha logrado documentar al menos 1.000 hurtos contra usuarios del sistema, tanto en buses como en paraderos.

“Vemos con preocupación que, una vez más, por vicios de trámite en el momento de la captura, los sujetos son dejados en libertad. Son muy pocas las situaciones en las que autoridades y ciudadanos logran capturar a los delincuentes, pero en la mayoría de casos quedan libres”, alertó a Noticias Caracol Diego Arias, presidente de la red de apoyo al SITP.

Aunque el Distrito reconoce estos hechos, para la administración la reincidencia criminal y las fallas en la justicia son las que están permitiendo que un ladrón capturado quede libre en pocas horas. “Según la Fiscalía, el 55 % de los delincuentes capturados este año (cerca de 3.500) son reincidentes. Al quedar libres salen empoderados y convencidos de que nada les va a pasar. Esta no puede ser la política criminal. Se requiere que los detenidos paguen penas ejemplares. De lo contrario, el mensaje es que el crimen sí paga. Así es difícil la lucha contra la delincuencia”, manifestó previamente el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía.