Demandan al Distrito por descuidar el patrimonio cultural en Teusaquillo

La personera de Bogotá radicó una acción popular en la que pidió la intervención de la justicia para detener la destrucción del patrimonio de conservación arquitectónico y cultural de Teusaquillo el cual, según dice, ha sufrido a causa de las actividades comerciales de la zona, por el funcionamiento de instituciones educativas y obras urbanas, que estarían vulnerando los derechos colectivos de los ciudadanos.

La demanda,, que fue admitida por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, fue contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Teusaquillo, las secretarías de Planeación, Movilidad, y Cultura, Recreación y Deporte, así como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En el documento se solicita declarar a las entidades responsables de violar los derechos colectivos de los capitalinos, en especial de los habitantes del sector, por no hacer respetar las normas de control urbano y afectar su calidad de vida.

El Ministerio Público Distrital pide que se vinculen a la demanda 12 instituciones educativas, entre ellas la Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI), la Corporación Universal de Investigación y Tecnológica (Coruniversitec), la Corporación Educativa Indoamericana; las universidades Innca, Católica, Cooperativa y Colegio Mayor de Cundinamarca; las fundaciones Inpahu, San Mateo, Panamericana, San Alfonso (FUSA) y Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa. Esto, por no contar con la debida infraestructura y afectar el patrimonio cultural de la localidad.

En Teusaquillo hay tres áreas de la Unidad de Planificación Zonal (UPZ) catalogados como sectores de interés cultural. La UPZ admite el funcionamiento de universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación y prohíbe la actividad de tabernas, discotecas, casinos, entre otros establecimientos de comercio, lo que perturba la tranquilidad de quienes habitan este lugar.

Según la comunidad, el daño arquitectónico, ambiental y patrimonial se presenta en algunos parques como el Brasil, del barrio la Magdalena, que al ser ocupados como campus universitarios alternativos, ocasionan la destrucción de espacios a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.

Según el informe de la Personería, las entidades que deben encargarse del tema no están trabajando conjuntamente: “las dependencias distritales no cuentan con información unificada. Los datos difieren desde el nombre del establecimiento, hasta la identificación predial. Todos se pasan la responsabilidad de uno al otro, sin que ninguno asuma como Administración su tarea. No hay articulación entre ellas”.

También resaltó que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), presentado en el 2019, no le daba garantías al patrimonio de la localidad, pues supuestamente había perdido la “homogeneidad”. Ante esto, la entidad pidió al juez ordenar la expedición de una normativa respecto a su uso y sanciones por su violación. Además, que el Distrito intervenga de forma precisa, directiva y efectiva para la preservación de un ambiente sano, y conservación de los bienes declarados patrimonio cultural en Teusaquillo.

