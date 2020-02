Los que estaban en la Distrital eran vándalos armados con piedras y molotov: Claudia López

Un fuerte pronunciamiento hizo la alcaldesa Claudia López con respecto a las denuncias que se hicieron, sobre el accionar del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía) durante los enfrentamientos que se presentaron el pasado 21 de febrero en la Universidad Distrital. En medio de la tercera sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital, la mandataria reprochó el silencio con respecto a las violaciones a los derechos humanos por parte de los encapuchados e hizo un resumen de lo que pasó ese día.

El rifirrafe se dio entre la alcaldesa y el representante de los estudiantes, Julián Báez, luego de que este último leyó un comunicado de al Red Distrital de Derechos Humanos de la universidad, en la que hacen una serie de denuncias con respecto a la actuación del Esmad durante los disturbios. Indican que el escuadrón hizo presencia, en las diferentes sedes, desde el día anterior, lo que es tomado como un acto de hostigamiento y estigmatización.

Asimismo, señalaron que se dio uso desmedido de la fuerza; empleo de agentes químicos al interior de la sede, que afectaron a los estudiantes y a los habitantes de los alrededores; ataque directo a los manifestantes, ya que hubo dos personas heridas en la cara; violación a la autonomía universitaria, porque habrían ingresado a la sede de la carrera Séptima con calle 41; falta de garantías para evacuar a las personas en la institución; impedimento para verificar las condiciones de las personas capturadas, y presencia de uniformados sin número de identificación.

Ante esto, López comenzó su intervención lamentando que "el supuesto comité ni siquiera menciones y mucho menos condene a los vándalos que atentaron contra la vida de cientos de ciudadanos con piedras y bombas molotov. El que lea esa declaración cree que había un pacifico grupo de estudiantes, desarmados protestando que fueron vilmente atacados".

Por lo que pidió proyectar un video en el que recopilaron las diferentes imágenes ciudadanas que se tomaron en medio de las manifestaciones, en las que, de acuerdo con la mandataria, se evidencia que la Policía no entró a la universidad y en cambio, "los que estuvieron adentro de la universidad fueron los vándalos, armados, que desde el primer piso y la azotea, tiraron piedras y bombas molotov".

Dos días de movilización pacífica de los maestros se vieron opacadas hoy por acciones violentas de encapuchados infiltrados en la sede de la calle 40 con 7ma de Universidad Distrital.



Se cumplió protocolo, ni Policía ni ESMAD ingresaron a la sede y se respetó la Universidad pic.twitter.com/CLeI0hPoUM — Claudia López (@ClaudiaLopez) February 22, 2020

Además, reiteró que en dichos disturbios resultaron heridos cinco civiles y tres policías, mientras que los uniformados del Esmad solo utilizaron escudos, bastones de defensa y aturdidoras "¿A quién están amparando con esa actitud?¿A quién están amparando con su silencio? A los que usan los campos universitarios de la Pedagógica y la Distrital para preparar bombas molotov y piedras, encapucharse y atacar civiles desarmados".

Entre los heridos, resaltó el caso de un adulto de mayor que fue golpeado en la cabeza por una de las piedras que lanzaron los encapuchados desde la Universidad, cuando los enfrentamientos se trasladaron a la entrada por la carrera Octava. Por lo que afirmó que el uso de la violencia iba a ser enfrentado con el uso legítimo de la fuerza. "A las universidades se entra a estudiar no agredir, si alguien nos agrede desde adentro los contendremos desde afuera".

De la misma forma, indicó que estos encapuchados son infiltrados dentro de las manifestaciones y volvió a tocar el tema de las seis personas capturadas por presuntamente haber tenido incidencia en los disturbios que se dieron en el marco del Paro Nacional. "Los tenemos identificados y presos, con nexos con disidencias de las Farc". Asimismo, indicó que durante las manifestaciones del pasado viernes, la Fiscalía le imputó cargos a dos personas, mientras que, según la mandataria, los tres menores capturados fueron entregados a las 12 horas a su familiares (en audiencia una juez declaró ilegal su captura).

En respuesta, Báez manifestó que "no soy ni el responsable de los hechos ni me voy a hacer responsable de resolver todas las dudas", luego de esto mostró la foto de una serie de elementos que recogieron los manifestantes el 21 de febrero, que demostrarían que el Esmad sí uso gases lacrimógenos y armento de baja letalidad y la presencia de una de los uniformados en una de las escaleras de la entrada de la Distrital por la carrera Séptima, por lo que pidieron nuevas investigaciones y no desestimar las denuncias del comité. "Le diría que no confiáramos en el Esmad, en verdad ha asesinado y herido a muchos ciudadanos", indicó.

La discusión continuó, pero entorno a otros temas que han estado en boga durante las protestas, como el presupuesto para los dos semestres de este año, la elección de los integrantes de la Asamblea Universitaria y la forma en cómo se atiende los casos de acoso dentro de la universidad.