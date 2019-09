Denuncian a anciana que fingió estar enferma para hurtar a una mujer en el norte de Bogotá

Una anciana, que fingió estar con dolencias, robó $10.000.000 a una mujer tras, presuntamente, echarle escopolamina. Los hechos se presentaron en el norte de Bogotá, el pasado martes 10 de septiembre. La adulta mayor tenía un cómplice.

Cuando una mujer caminaba por la calle 100 con carrera 19 se le apareció una anciana que le manifestó que sentía dolores muy fuertes en el cuerpo y que creía que se iba a desmayar.

Entre esas quejas de dolor, apareció un hombre que le dijo a la mujer que ayudaran a la adulta mayor, que la llevaran a un centro médico cercano y, en medio de la conversación, presuntamente, el sujeto le echó una sustancia que la dejó inconsciente.

“Yo andaba como ida. La señora me abrazó. Me pasaron una libreta para escribir ahí la dirección de mi casa y fuimos en un taxi. Ellos entraron al apartamento y el hombre me preguntó que si yo tenía plata y le dije que sí. Entonces, le di el dinero y se lo llevó. Eran $10.000.000”, contó la víctima.

Ahora, la mujer denuncia a los atracadores, que con engaños le hurtaron sus ahorros, mientras que las autoridades están tras la pista de los delincuentes.

