Denuncian supuesto veto de Petro en lista al Concejo de Bogotá

El exdirector del Jardín Botánico de Bogotá, Herman Martínez, quien ocupó ese cargo durante la administración de Samuel Moreno, denunció a través de una carta que su nombre fue vetado de las listas al Concejo de la convergencia del partido de la Unión Patriótica (UP), Colombia Humana y MAIS, por parte del senador y exalcalde Gustavo Petro.

>>>Lea: Quién es quién en las listas al Concejo de Bogotá

En una carta enviada al jefe de la Colombia Humana, el exfuncionario asegura que Petro habría tomado la decisión basado en falsas inconsistencias de su gestión, relacionadas con malos manejos administrativos y corrupción.

"Senador Gustavo Petro, usted me vetó y me negó la oportunidad de reivindicar mi nombre. No se puede gobernar la democracia ni la vida con calumnias" expresó Martínez en el documento, radicado con copia a la senadora Aida Avella (UP).

El exfuncionario asegura que basa sus declaraciones en que, el pasado 26 de julio, un día antes a las inscripciones de las listas ante la Registraduría, escuchó una conversación telefónica entre uno de los compromisarios y quien sería supuestamente Petro, en la que, al parecer, se dio "orden definitiva" de vetar su nombre en la lista.

>>>Lea: Así está la pelea por encabezar las listas al Concejo de Bogotá

Según él, esto ocurrió luego de que, en una reunión que se llevó a cabo en su oficina, el senador debatiera con una candidata de la Colombia Humana sobre alguna irregularidad en la gestión de Martínez, quien asegura haber confirmado la decisión con un dirigente de la UP el sábado 27 de julio.

"Aproveché que Gustavo Petro se encontraba allí, en la sede de la UP y le pregunté por qué tomó esa decisión, a lo que, sin darme cara, me respondió que él no vetaba a nadie y se fue en su camioneta", relata en la carta Martínez.

Al argumentar que Petro no contaba con pruebas documentales para dar por ciertas las razones del presunto veto, el exfuncionario considera que se mancilló su nombre y que el exalcalde tomó una "actitud déspota y de liquidador de convergencias democráticas, que no acepta críticas ni sugerencias constructivas. Actuó movido por comentarios infundados que rayan en la injuria y calumnia".

Ante la denuncia, desde la oficina de comunicaciones del senador Gustavo Petro se informó que la situación será analizada con el fin de desmentir las declaraciones. Señalaron además que la próxima semana habrá un pronunciamiento oficial sobre el episodio.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook