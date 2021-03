El canal, que tan solo lleva tres meses funcionando, ha recibido llamadas de otras ciudades del país. Los problemas generados por la pandemia, duelos amorosos y herramientas para ejercer la paternidad son algunas de las situaciones manifestadas por los hombres que acudieron a la línea.

La Línea Calma, que comenzó a funcionar en diciembre del 2020, es el canal para que los hombres mayores de 18 años puedan llamar para ser escuchados y orientados frente a problemas de ansiedad, depresión, soledad, entre otros. El Distrito ha recibido llamadas de otras ciudades del país.

En los primeros tres meses de funcionamiento, esa línea ya ha atendido a más de 1.200 hombres, de los cuales 108 siguen activos trabajando con el Distrito. De acuerdo con el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Nicolás Montero, se ha recibido llamadas de otras zonas de Colombia.

“Hemos recibido llamadas de ciudades como Barranquilla, Barrancabermeja, Cali y algunas de la Guajira, lo que demuestra que los hombres no sólo de la Bogotá, sino del territorio nacional, sí quieren ser escuchados frente a sus situaciones emocionales”, dijo el secretario.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, son varias las razones por las que los hombres han acudido a este canal. Algunas de ellas son por angustias que ha generado la pandemia; porque no saben cómo manejar el duelo con sus hijos cuando sus parejas han fallecido; porque no tienen herramientas claras para ejercer una buena paternidad o para tratar duelos amorosos; porque quieren manejar sus relaciones laborarles de manera diferente y les cuesta tener jefes mujeres; y porque quieren desaprender masculinidades y manejar situaciones en el transporte cuando manejan.

En algunos casos, la Secretaría de Cultura brinda acompañamiento a estas personas con sesiones virtuales, con el fin de ayudarlos a sentirse mejor. “Ya tenemos más de 454 sesiones de acompañamiento virtual, con resultados satisfactorios, en los que los hombres manifiestan sentirse mejor, expresarse mejor e incluso a prevenir situaciones de violencias. El propósito es que se vuelvan multiplicadores del mensaje”, dijo Henry Murrain, subsecretario de Cultura Ciudadana.

Otro de los objetivos de la Línea Calma es derribar los estereotipos de género y de machismo, tal y como lo manifestó el secretario Montero cuando se implementó este canal. “Es una propuesta para abordar desde la raíz las masculinidades, que son todas esas construcciones sociales y culturales sobre lo que significa ser hombre y los mandatos que socialmente esto les impone. No podríamos pensar en una sociedad que erradique la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, sin pensar primero en una transformación en la cultura, sin pensar en revisar nuestras masculinidades”.

Según los datos arrojados por la encuesta Percepciones de Machismo, realizada por el Observatorio de Cultura de la secretaría, el 64 % de los hombres está de acuerdo con la percepción general de que no se pueden dejar humillar por nadie. También, el sondeo reveló que el 54 % de ellos no expresan sus emociones por miedo a sentirse humillados y el 74 % quiere manejar sus sentimientos, pero no sabe cómo.

En un inicio, se esperaba recibir entre 500 y 1.200 llamadas al mes, pero, en promedio, han recibido 400. Sin embargo, la Línea Calma lleva pocas semanas funcionando, por lo que la Secretaría de Cultura espera que, más adelante, el número de llamadas aumente.

La secretaría informó que algunas universidades de España manifestaron su interés de prestar sus servicios para robustecer la Línea y ampliar las alternativas de orientación a los hombres, las cuales podrían ir enfocadas al manejo de los duelos y estrés postraumáticos.

¿Cómo funciona la Línea Calma?

El canal funciona de forma gratuita con el número 018000-423614 y es atendida por un grupo de ocho profesionales en psicología, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La Línea ofrece dos servicios: atención psicológica para que se puedan tramitar emociones difíciles de cualquier índole como preocupación, rabia o tristeza, y espacios psicoeducativos virtuales en los que se atiende de manera más profunda cómo desaprender el machismo, prevenir violencias y construir una masculinidad alternativa a la tradicional.