Desde el Concejo se criticó un concurso de vacantes promovido por el Acueducto de Bogotá

En el debate de control político sobre la reestructuración de ascensos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, expuesto por los concejales de la bancada del partido Cambio Radical, en la Comisión de Hacienda, se expusieron una serie de cuestionamientos a raíz de un concurso que adelanta el Acueducto de Bogotá para proveer 1.260 cargos, a pesar de que la entidad ya cuenta con una planta consolidada.

Según el concejal Julio César Acosta, más de $9.000 millones se gastará el Acueducto de Bogotá en un concurso para proveer cargos sin que existan las vacantes. Agregó que dicho concurso no exige que los postulantes cumplan con los requisitos mínimos de experiencia esto podría ocasionar tener empleados sin el conocimiento necesario para desarrollar sus funciones. "No es posible que para realizar unos ascensos se haga una inversión de estas dimensiones. ¿Por qué no exploraron otros mecanismos, qué intereses hay detrás de esta convocatoria, qué van a hacer con los empleados que pierdan el concurso?”, cuestionó.

El cabildante dijo indicó que el concurso le abre la posibilidad de participar a personas externas de la planta y a empleados antiguos, lo que podría generar pleitos legales con los empleados actuales, toda vez que se les está violando sus derechos laborales y no se les garantiza una competencia justa. Motivo por el cual el concejal solicitó a la gerente encargada del Acueducto dar explicaciones sobre esta situación.

Ya son 70 las demandas que ha recibido la Empresa de Acueducto de Bogotá, hasta la fecha, por parte de empleados de la Entidad que alegan violación de sus derechos. “Lo que vamos a tener en cuestión de meses, es un carrusel de demandas, pues las personas que sean separadas de su cargo, injustamente, no se van a quedar de brazos cruzados. Esta convocatoria le puede salir muy cara a la ciudad y espero que la gerente Lady Johanna Ospina, esté dimensionando el impacto de esta decisión”, afirmó Acosta.

En la actualidad, el Acueducto de Bogotá cuenta con una planta definitiva de 3209 trabajadores oficiales, y 70 en la planta transitoria. Por tratarse de trabajadores oficiales, la empresa no está obligada a realizar concurso para proveer cargos.

De otra parte, los concejales Yefer Vega, José David Castellanos, Jorge Lozada y Rolando González, reiteraron su preocupación por la falta de cumplimiento en la ejecución de los $3.1 billones aprobados por el Concejo de Bogotá en 2017, través de un cupo de endeudamiento, para que el Acueducto realizara proyectos de inversión en pro de la optimización del recurso hídrico y la estructura ambiental de la ciudad. Según manifestaron, habría proyectos con el 0% de ejecución y cuestionaron a los entes de control por la falta de seguimiento a esta ejecución.

