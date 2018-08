Feria de servicios para jóvenes víctimas del conflicto

Desempleo y libreta militar, las preocupaciones de jóvenes víctimas en Bogotá

En el marco de la “Semana de la Juventud” celebrada en el país, la Unidad de Víctimas realizó la sexta feria de servicios para víctimas del conflicto en Bogotá. Sin embargo, esta vez la apuesta estuvo dirigida a los jóvenes, quienes según la entidad llegan a la ciudad sin un nivel adecuado de educación, sin empleo y sin tener clara su situación militar.

En Bogotá hay 335.046 víctimas del conflicto armado inscritas en el registro único de víctimas. La Unidad de Víctimas se hace cargo de ofrecer alternativas para la reinserción de esta población. No obstante, las labores no son suficientes y existen muchas personas que no son informadas sobre las oportunidades de trabajo, educación y emprendimiento que tiene la ciudad.

“Queremos visibilizar los puntos de atención que tiene Bogotá. Son siete y la idea es mostrarles a las víctimas que en Suba no solo se resuelven trámites que tienen que ver solicitudes de ayudas humanitarias o indemnizaciones administrativa, sino que se dispone de una oferta distrital y local para que ellos puedan acceder de una forma más rápida y concreta en un lugar geográfico”, destacó Jorge Sánchez, director territorial central.

Sánchez agregó que “muchas de las convocatorias que se realizan la población no accede, ya sea por desconocimiento o por no asistir a los puntos de atención de manera continua, entonces aprovechamos los escenarios para hacer mucha pedagogía en cuanto el acceso a las plataformas digitales y requisitos”.

Por su parte, asistentes al evento afirmaron que la situación de las víctimas en Bogotá es muy compleja, pues, aunque la ciudad les abre las puertas, vivir en la capital es empezar desde cero y adaptarse a una nueva vida que del campo se reduce a una habitación.” Desde que nos trasladamos mi esposo ha luchado mucho para conseguir trabajo. Nosotros buscamos ayuda acá, porque donde quiera que estamos siempre nos llegan las amenazas. Gracias Dios estamos más tranquilos, pero vivir pagando arriendo, sin nada propio y con dos niños a cargo, es muy difícil”, relató Cindy, víctima del conflicto en Córdoba.

Además, jóvenes asistentes al evento aseguraron que, a pesar de buscar alternativas de estudio, la situación económica de su familia los ha forzado a retirarse de las instituciones y a buscar opciones para trabajar. “Estoy enfocado en buscar un trabajo para ayudar en la casa. Quiero comenzar a trabajar duro para cumplir todos mis sueños y sacar adelante a mi familia. Vine para buscar ofertas laborales y sacar mi libreta militar", contó Sebastián, de 19 años, víctima del conflicto en Sucre.

"Los jóvenes víctimas del conflicto armado tienen derechos como la exoneración del servicio militar y la entrega de la libreta de manera gratuita. Sin embargo, hay quienes desconocen de estas medidas y del proceso que se debe llevar a cabo en nuestra plataforma. En estas jornadas les guiamos y si las personas tienen la documentación son de dos a tres horas las que nos demoramos en aclarar su situación", afirmó Cristian Caballero,mayor del Ejército Nacional.

