Aunque más del 60 % de estos estudiantes prevé hacerlo por temas económicos, otros lo harán porque no quieren seguir viendo clases virtuales, porque no tienen internet o computador, o porque no han encontrado un lugar para su práctica.

Se estima que, aproximadamente, uno de cada cuatro estudiantes de educación superior abandonará su formación académica durante el segundo semestre de 2020, en Bogotá. Esta previsión la hace una encuesta realizada por WorkUniversity (plataforma de empleo juvenil) a 1.500 jóvenes entre los 18 y los 25 años.

Esta no es la única estimación que muestra un aumento considerable en la deserción universitaria por cuenta del impacto del COVID-19. La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) publicó en mayo que la reducción de matrículas universitarias alcanzaría un 50% en el segundo semestre de 2020. “A pesar del esfuerzo de las universidades para adaptarse al modelo virtual, existe la incertidumbre y el escepticismo por continuar un ciclo educativo virtual; adicionalmente, hay familias y alumnos que no están en la capacidad económica para pagar el próximo semestre, por la falta de ingresos”, comunicó en su momento.

La encuesta elaborada por WorkUniversity muestra que de los consultados que aseguraron desertar de sus estudios, un 62,5 % lo hará por temas económicos; un 20,8 % por no ver más clases virtuales (así sea por el modelo de alternancia que propone el Gobierno Nacional); un 12,5 % porque no dispone de internet o computador; y el 4,2 % porque aún no ha conseguido un lugar para hacer sus prácticas profesionales. Este último escenario sería consecuencia de la alta tasa de desempleo que concentra la ciudad, la cual, entre abril y junio, se consolidó en 23,6 %, por lo que su crecimiento fue del 13,3 % si se compara con el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Se espera que quienes más deserten sean los alumnos de primer a tercer semestre (58%), seguidos por los de cuarto a sexto (32%) y los de séptimo en adelante (10 %). “Con relación a las edades, los estudiantes que están entre los 21 a 23 años, serán los que más abandonarán las aulas, con un 40,5%; luego vienen los de 18 a 20, con 32,5%; y finalizan los de 24 a 26, con 27%. Respecto a la jornada de estudios, el mayor nivel de deserción se presentará en la diurna, con 65,6%; mientras que, en la nocturna, será del 34,4%”, detalló Work University.

Para el director de esta agencia de empleo, Sebastián Obregón, el 80 % de los consultados dijo que no espera matricularse este semestre, sí se muestra optimista de hacerlo en 2021. No obstante, dice ver con preocupación que haya un 20 % que planea suspender sus estudios de forma indefinida.