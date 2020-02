Destruyen el monumento con el que se rinde homenaje a Dilan Cruz

No se sabe quién o quiénes son los responsables de la destrucción, en la madrugada de este domingo, del monumento con el que se rinde homenaje a Dilan Cruz, joven que perdió la vida producto del disparo de un agente del ESMAD durante las manifestaciones del pasado 23 de noviembre.

El monumento, que se encuentra ubicado en la calle 19 con carrera Cuarta, justo a un costado de donde Cruz recibió el impacto del proyectil, amaneció destrozado. Las macetas, que acompañan una placa con la imagen del joven, fueron quebradas dejando la tierra y las plantas que contenían desparramadas por el andén.

Ante el hecho la hermana de Dilan, Denis Cruz, solicitó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a las directivas del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación garantizar que “Este Lugar sea un espacio de memoria”.

De igual forma, Cruz aseguró que “quienes justifican el asesinato de Dilan parecen querer borrar por completo su historia”.

La publicación de Cruz en su cuenta de Twitter generó comentarios encontrados. Por un lado, los que ella califica como los que intentan justificar el asesinato de Dilan Cruz, que le comentaron “perdón, el Centro Memoria no tiene esa función. Respete por favor, su hermano no era perita en dulce”; pero también los de personas que le manifiestan su apoyo: “Él ya está en nuestras mentes y corazones, hay murales y tatuajes sobre él... no podrán borrarlo”.

Pero la respuesta que más se destacó es la que hizo el director del Centro de Memoria José Antequera, quien le dijo: “la dignidad y memoria de Dilan están intactas. Nuestra obligación es no consentir ni ser indiferentes frente a un ataque al lugar que lo simboliza. Esta misma semana proyectamos alternativas conversando con ustedes”.

Hola @Denis011114 la dignidad y la memoria de Dilan estan intactas. Nuestra obligación es no consentir ni ser indiferentes frente a un ataque al lugar que lo simboliza. Esta misma semana proyectamos alternativas conversando con ustedes. — Jose Antequera (@Antequerajose) February 16, 2020



