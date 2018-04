Dispararon contra ciclista por robarle bicicleta en Bogotá

En el barrio Marsella, de la localidad de Kennedy se presentó el robo de una bicicleta, está vez al deportista Alejandro Abril, quien hace parte del colectivo “Two Ruedas” y resultó herido en los hechos.

Según informó el ciclista, fue abordado por los hombres cuando llegaba a su casa y en medio del forcejeo para evitar que se llevaran su bicicleta uno de ellos le disparó en dos ocasiones en su pierna izquierda.

Inmediatamente fue trasladado a un centro asistencial, aunque permanece en observación, aseguró a RCN Radio que la herida no fue de gravedad. “Afortunadamente las dos balas entraron y salieron. Me atravesaron la pierna pero gracias a que tengo una buena masa muscular, no pasó a mayores y sigo en observación médica"

Por su parte las autoridades anunciaron que adelantan una investigación sobre el caso, por lo que realizan labores en la zona para identificar a los delincuentes.

El año pasado, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, fueron robadas en Bogotá 3.133 bicicletas, lo que indica que, en promedio, se cometen dos hurtos de este tipo, de los cuales casi asi la mitad de los hurtos (40 %) se concentraron en tres localidades: Suba (donde hubo 514 robos), Usaquén (368) y Engativá (361).

El año pasado se reportaron 55.413 denuncias por hurto en Bogotá, lo que representa un aumento del 58,9 % en esta modalidad de hurto en la ciudad.

