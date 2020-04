Distrito acogió a indígenas Embera que fueron desalojados en el barrio Santa Fe

La Secretaría de Gobierno informó que varios indígenas de la comunidad Embera Katío que habían sido desalojados en el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires, fueron trasladados a la fundación "Hogar Salud Mariana" donde seran salvaguardados durante la cuarentena.

"No permitiremos el desalojo de ninguna familia vulnerable en Bogotá. No solo porque así lo establece el decreto distrital y nacional, sino porque nuestra responsabilidad como seres humanos en este periodo tan difícil en materia económica y de sanidad es cuidar de los más débiles y vulnerables", afirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Según el reporte, se trata de 40 adultos y 20 niños de la comunidad indígenas que estaban atrasados en el pago de la posada donde estaban viviendo. Ahora, estas personas tendrán hospedaje y su alimentación estará garantizada por el Distrito.

URGENTE alcaldesa @ClaudiaLopez la lider Nasa Maria Violeta Medina Quiscue denuncia el desalojo de familias de la Comunidad Embera en la ciudad de Bogotá. No tienen garantías frente a la Pandemia. Los pueblos indígenas son la población más vulnerable en Bogotá, urgente atención. pic.twitter.com/RKlKJeZsuo — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) April 1, 2020

El pasado martes 31 de marzo, en horas de la tarde, alrededor de 1.300 familias del barrio Santa Fe lideraron una protesta. Unos afirmaban que habían sido desalojados de los pagadiarios y otros que, a pesar de tener posada, no tenían alimentación y no habían recibido apoyo. Frente a esto, el secretario de Gobierno afirmó que "para recibir cualquier tipo de apoyo debían garantizar el cumplimiento de la cuarentena, así que cada una de las personas que podía regresar a su lugar de residencia, nos entregó su dirección para que podamos hacer entrega de las ayudas".

Por otro lado, agregó que junto con las personas desalojadas y la Policía están realizando operativos para que puedan regresar a los lugares y permanecer allí durante el periodo de cuarentena, ya que está prohibido desalojar a una persona que no cumpla con el pago de su arriendo durante la cuarentena. No obstante esto no exime del pago a arrendatario.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook