El secretario de Seguridad, Hugo Acero, aseguró que la medida, que ya había sido implementada años atrás, ayuda a identificar a las personas que cometen delitos usando estos vehículos.

El Distrito, en cabeza del secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, analiza la posibilidad de volver a implementar, de forma permanente, el uso de chalecos reflectivos con placa para motociclistas. ¿La razón? Según argumentó el funcionario, la medida que puede ayudar a combatir la inseguridad de la ciudad y a identificar las personas que cometen crímenes usando estos vehículos.

La propuesta se conoció en una rueda de prensa, en la que le preguntaron al secretario por los constantes hurtos en moto que se presentan en la ciudad durante las noches. Tal y como ocurrió esta semana en la localidad de Usme, cuando un hombre recibió dos disparos tras intentar oponerse a un robo por parte de dos ladrones que se movilizaban en bicicleta.

“Son hechos que no podemos negar. No es percepción. Estos hechos suceden y lo lamentamos de manera particular. Lo estamos trabajando para reducir este tipo de delitos. El esfuerzo que hacemos con la Policía es para que estos delitos bajen”, indicó el secretario.

Sin embargo, para Acero, una forma de combatir este tipo de delitos es volviendo a retomar el uso de los chalecos reflectivos, en los que incluso la placa sea más grande, con el fin de que se puedan identificar con mayor facilidad.

“Vamos a hablar con algunos congresistas. Ojalá pudiéramos regresar al chaleco reflectivo y al número de placa. Eso dio resultados hace 20 años. Es que hoy no podemos identificarlos, la placa es tan pequeña que no logramos hacerlo en algunos casos. Debemos identificar de manera clara a absolutamente todos los motociclistas”, explicó.

Además, el funcionario respaldó la propuesta con otro argumento: con el uso del chaleco también podrían bajar el número de muertes de motociclistas a causa de accidentes de tránsito, pues la prenda los ayudaría a ser más visibles.