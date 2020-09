Distrito continúa facilitando que personas vulnerables puedan viajar a otras ciudades

Con este subsidio se busca que la gente que necesite salir de Bogotá para encontrar mejores oportunidades, y que no pueda pagar el valor de un pasaje de bus, pueda hacerlo.

Esto no es nuevo. Desde el año 1985 Bogotá ha ayudado, con un subsidio de transporte, a personas en condición de vulnerabilidad y que podrían tener mejores oportunidades en otras ciudades o municipios del país. En medio de la pandemia este auxilio no para y la Secretaría Distrital de Integración social lo recuerda a la ciudadanía.

“El auxilio que se ofrece a personas en situación de vulnerabilidad para que regresen a sus ciudades de origen o a la ciudad en donde tienen familia y amigos que los reciban no es nueva”, precisó la secretaría. Antes de que comenzara la pandemia, en promedio el Distrito cubría los gastos en tiquetes de entre cinco y siete personas por día. En 2019 estas ayudas lograron beneficiar a 221 personas. Entre marzo y julio del presente año el auxilio se extendió a 67 usuarios.

“Hace parte de la tranquilidad de las personas estar en donde quieren estar. Por eso la Secretaría de Integración proporciona este servicio como una manera de atender a las personas vulnerables de manera integral”, dijo la secretaria distrital de Integración Social, Xinia Navarro.

“Las personas que están en alto riesgo de vulnerabilidad pueden acceder a este beneficio. Pueden solicitar el apoyo a través de las alcaldías locales, pero nosotros tenemos convenios con el ICBF, la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y la misma Terminal”, precisa la secretaría, al agregar que a este beneficio también se pueden acoger personas que hayan venido a la cpaital a hacer diligencias y, por determinadas circunstancias, se hayan quedado sin dinero para regresar a sus puntos de origen. Si ese es el caso, deben demostrar su vulnerabilidad y que reside en otra ciudad.

Para las personas que viven en Bogotá, y que quieran acogerse a este beneficio, serán objeto de estudio en bases de datos como el Sistema de Identificación de Registro de Beneficiarios, del Sisbén y el Fosyga para determinar su nivel de vulnerabilidad. Posteriormente tendrán que pasar por una una entrevista. Si el proceso es exitoso el Distrito se comunica con la terminal de transporte para coordinar su viaje.

“La idea no es que dejen Bogotá y nosotros ya nos desentendemos, no. Cada viajero debe entregar una carta de la persona que lo va a recibir a la ciudad a la que llegue, también una carta de la Junta de Acción Comunal de la zona en que se certifique que, en efecto, vive en esa ciudad. También pedimos que vayan a recoger a las personas cuando llegan desde Bogotá, para que no haya posibilidad de que queden deambulando en la calle”, concluyó la secretaría.