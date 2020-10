El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, criticó que el Ministerio del Interior no vaya a aportar "ni para un baño”. También aseguró que la capital se hará cargo de la llegada de la minga, que arribará a la ciudad el próximo lunes 19 de octubre.

La minga indígena salió de Cali, para comenzar su viaje hasta la capital, con el fin de reunirse con el presidente Iván Duque y llegar a unos “acuerdos que respeten la vida, la paz, la democracia y el territorio”. Por ello, la Alcaldía de Bogotá le pidió al Gobierno nacional coordinar la logística para la llegada de la minga, sin embargo, esta petición habría sido rechazada y por el contrario se descargó dicha preparación en la gestión de la administración distrital.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Diego Molano, sostuvo que, así como la alcaldesa reclamó control sanitario en el aeropuerto, “con esa misma vehemencia debe garantizar control y cordón sanitario con los miembros de la minga”.

Ante la negativa, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que la respuesta los tomó por sorpresa. “Ante las solicitudes de las organizaciones de contar con unos baños y con algo básico de logística el Ministerio del Interior dio una negativa de no financiar ni invertir siquiera en un baño”, dijo el funcionario.

Gómez continuó diciendo que, por ley, es responsabilidad del Ministerio del Interior atender a esta comunidad. “Nos sorprende porque el decreto 2340 de 2015 sobre las competencias y obligaciones que tiene el ministerio con los pueblos indígenas es bastante claro al decir que son asuntos de su competencia. Si no están dispuestos a pagar un baño, no me puedo imaginar cómo estarán transcurriendo esas mesas de negociación”, criticó el secretario.

Finalmente, el funcionario aseguró que la administración distrital dispondría de los recursos necesarios para la llegada de la minga. “Desde la Alcaldía de Bogotá siempre estaremos dispuestos a garantizar condiciones dignas para cualquier colombiano que busque visitar la capital del país para ejercer sus derechos”, concluyó.

La movilización de la minga arrancó desde Cali y tiene programado llegar este jueves a Armenia y de allí continuar su recorrido hasta Ibagué. Para el sábado 17 de octubre ya estarán en Fusagasugá (Cundinamarca), desde dónde arrancarán el domingo18 de octubre para llegar a Soacha y así, finalmente, el lunes 19 de octubre terminar su movilización en la capital.