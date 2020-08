La decisión, anunciada por la alcaldesa Claudia López en etrevista para La W, se tomó por catalogar como abuso y explotación de los menores asentados en este punto de la ciudad, al rehusarse a recibir los auxilios ofrecidos por el Distrito y dedicarse a la mendicidad.

Desde hace 25 días, alrededor de 450 indígenas Embera viven en cambuches en uno de los costados del parque Tercer Milenio, en el centro de la ciudad. El Distrito ha reiterado que les han ofrecido opciones, no solo de alojamiento, subsidios de arrendamiento y alimentación, sino también para la atención médica y aislamiento, debido a que al menos siete miembros de la comunidad tienen Coronavirus. Sin embargo, según la administración, ellos no las han querido aceptar y prefieren estar al sol y al agua asentados en este punto de la ciudad, exponiendo su salud y la de sus niños.

Ante este preocupante panorama, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en una entrevista para La W que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de los líderes de la comunidad (Ancizar Chehce y Leonivar Campo) que se encuentran asentados en el parque, por abuso y explotación de menores por medio de la mendicidad. “Es inaceptable que se instrumentalicen a los niños y mujeres para la mendicidad, aun cuando les hemos ofrecido auxilio de arrendamiento, trasladarlos a Corferias para atenderlos de la mejor manera posible. (...) Iremos ante las últimas consecuencias”, expresó la mandataria.

Frente a la denuncia, presentada por Horacio Guerrero, subdirector de Asuntos Étnicos de la Alcaldia, la Fiscalía señaló que un fiscal de la Unidad de Seguridad Pública abrió noticia criminal por el delito de violación de medidas sanitarias y que actualmente se encuentra en averiguación profunda del caso.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien esta semana presentó un balance en cifras de las ayudas que se les ha ofrecido a estas personas, dijo que el no acatamiento de las medidas sanitarias y la resistencia de los dos líderes de las familias Embera ante las ayudas, pone en riesgo, no solo a los niños y mujeres de la comunidad, sino a toda la población bogotana.

“La Secretaría de Gobierno dio traslado a la Fiscalía especializada en asuntos étnicos de los videos, audios y distintos documento que evidencian el rechazo de los ofrecimientos de la Secretaría de Salud de trasladarlos al hospital de campañas de Corferias para brindarles atención y aislamiento. Asimismo, pruebas que evidencian que se utilizan a mujeres en estado de embarazo y niños de brazos, poniéndolos como escudo humano para ocupar vías cuando se han realizado los apoyos económicos y soluciones para etas familias”, expresó Gómez.

Contexto:

Específicamente estas dos comunidades llegaron a Bogotá en enero, tras amenazas a sus líderes, supuestamente por el Eln o paramilitares, y las presiones en sus territorios por cuenta de la minería ilegal. “Al llegar nos cogió la pandemia, pero desde ahí mi comunidad la han desalojado varias veces. Muchos de los que estamos aquí no tenemos dónde llegar. Hace un mes éramos 40 y no estábamos ni en el programa Bogotá Solidaria en Casa ni recibíamos ayudas de la Unidad de Víctimas, pero el grupo ha crecido, porque no han tenido cómo pagar sus arriendos”, dijo Ancízar Cheche, uno de los líderes de las dos comunidades.

Para la comunidad, las ayudas que se les ha ofrecido desde la Alcaldía no son la respuesta a sus necesidades, pues más allá de la pandemia, están las circunstancias que los llevaron a desplazarse de sus territorios. “Para el pueblo no son garantía 15 días en un resguardo. Después de eso, ¿para dónde nos vamos? El pueblo no piensa devolverse, por eso pedimos que nos den capacitación o apoyos para vender nuestras artesanías y no depender de nadie”, aseguró Cheche.