Distrito niega que Peñalosa fuera asesorado por firma que manipuló datos de Facebook

-Redacción Bogotá con información de AFP

No deja de crecer el escándalo alrededor de la firma de comunicación estratégica y análisis de información Cambridge Analytica (CA), señalada de usar los datos personales de millones de usuarios de Facebook con fines políticos, en particular en Estados Unidos. Ahora la controversia se sitúa en Colombia y salpica al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien figura en la página web de la compañía británica como uno de sus casos de éxito, un vínculo que la administración distrital niega de tajo.

(Lea: Lo que tiene que entender sobre el escándalo de Facebook)

Al navegar en el portal de Cambridge Analytica, específicamente en su sección de política, se describen los casos de éxito de 16 campañas a las que la firma prestó asistencia en temas de reputación e influencia. Sumado al célebre asesoramiento al ahora presidente Donald Trump –que tiene a la compañía en el ojo del huracán– aparece un apartado titulado ‘Colombia’, ilustrado con una fotografía de Peñalosa.

En la descripción del caso se indica que, durante las pasadas elecciones de alcaldes y gobernadores, en Bogotá se vivía un ambiente dominado por acusaciones de corrupción, agravado por un alto grado de desconfianza entre los votantes. Por ello, aunque la estrategia de los candidatos había sido “presentarse como honestos y confiables”, recomendó a su “cliente” que se apoyara en voces de otras figuras para respaldar su perfil de transparencia.

“CA recomendó que su cliente alistara las voces más creíbles de otras figuras para ayudar a entregar su mensaje a los votantes. Esta combinación de apoyo externo y el aprovechamiento del candidato de su historial anterior resultó ser la estrategia electoral más efectiva”, describe la empresa británica.

En respuesta, la Alcaldía de Bogotá emitió un breve comunicado en el que sostiene que el alcalde Peñalosa no tuvo ningún vínculo con la firma Cambridge Analytica. “Esta información puede ser verificada en las cuentas oficiales de las campañas entregadas al Consejo Nacional Electoral”, declara el Distrito.

Cambridge Analytica es una firma privada de comunicación estratégica y análisis de información vinculada al Partido Republicano de Estados Unidos. La empresa es filial de la compañía de marketing británica Strategic Communication Laboratories (SCL), y cuenta con oficinas en Nueva York, Washington y Londres. Está dirigida por Alexander Nix, un hombre que está en sus 40 años y que pasó por la prestigiosa escuela de Eton, conocida como la 'fábrica' de las élites del Reino Unido, y por la universidad de Manchester.

CA se encarga de entregar a empresas y a organizaciones políticas, estrategias y útiles de comunicación cruciales, basándose en el análisis de datos a gran escala ("big data") y en las nuevas tecnologías. "Nosotros encontramos a sus electores y hacemos que pasen a la acción", resume la firma al explicar que entre su personal cuentan con investigadores especializados en el análisis de datos y también con expertos políticos.

En Estados Unidos, Cambridge Analytica afirma que dispone de información "de más de 230 millones de electores estadounidenses". Los datos constituyen la esencia de su actividad, la empresa "continúa adquiriendo más" data, indicó en 2017 Alexander Nix en una entrevista en el sitio TechCrunch. "Cada día tenemos equipos abocados a la búsqueda de nuevos grupos de datos".

La empresa ha trabajado en varias campañas políticas alrededor del mundo, entre ellas la que llevó al millonario estadounidense Donald Trump a ocupar la Casa Blanca en la elección de 2016. "Nosotros concebimos un algoritmo que mostró las grandes ciudades donde había la mayor concentración de electores por convencer", explicó Matt Oczkowski, un responsable de Cambridge Analytica.

El estudio de datos permitió generar miles de mensajes diferentes, apuntando a los electores en función de sus perfiles en las redes sociales como Facebook, Snapchat o incluso la radio Pandora. En Reino Unido, la prensa británica empezó a preguntarse sobre el papel que desempeñó la empresa en el referéndum sobre la salida de la Unión Europea en 2016, especialmente por los contactos con el movimiento pro Brexit Leave.EU.

Más allá de Reino Unido y Estados Unidos, la empresa indica que ha trabajado en Kenia, Italia, Sudáfrica, Colombia e Indonesia.

Acusaciones

Una investigación realizada por el diario The New York Times y The Observer, la edición dominical del periódico británico The Guardian, reveló que Cambridge Analytica usó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar software para predecir e influir en los votantes. El caso es al menos bochornoso para el gigante estadounidense de las redes sociales cuyos servidores albergan los datos de más de 2.000 millones de cuentas.

Tras las revelaciones, Facebook suspendió el acceso a sus servidores a CA, a su casa matriz SCL, así como a Aleksandr Kogan y a Christopher Wylie. Facebook sostiene que las transmisiones de datos personales que se realizaron constituyen una "violación" de sus condiciones de utilización y prometió que tomará acciones en la justicia, "si es necesario".

CA afirma de su lado haber respetado el reglamento de Facebook y asegura que no conservó ni utilizó datos personales de los usuarios.

***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: