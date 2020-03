Distrito pide a los bogotanos no colapsar la línea 123

El número único de seguridad y emergencias, la línea 123, se encuentra colapsado debido a que en estos tiempos de la emergencia social, económica y sanitaria debido a la pandemia del coronavirus, muchas personas la han utilizado para indagar sobre información que deberían buscar en otros lados.

Y es que la línea 123 pasó de recibir aproximadamente 30.000 llamadas diarias a atender 150.000. Los receptores de las llamadas fueron multiplicados, pero aún así es difícil responder a todas las solicitudes telefónicas. Por eso, desde el Distrito recomiendan que los ciudadanos solo llamen al 123 para reportar casos sospechosos de COVIDD-19 y emergencias vitales. Para otro tipo de información (servicios públicos, impuestos, subsidios y tránsito, entre otras) se deben comunicar a la línea195.

Por ejemplo, el director de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Carlos Castro no se pudo comunicar con la línea 123 para reportar una paciente que posiblemente tenía coronavirus. “Llevamos 24 horas tratando de comunicarnos con la Secretaría de Salud del Distrito porque tenemos una ciudadana venezolana que vino a la Liga, por cáncer de seno, pero llegó con síntomas de gripa. No la dejamos entrar, está en su hotel y no hemos podido comunicarnos para que le hagan la prueba del coronavirus y saber si la podemos atender o no”, denunció Castro en declaraciones a Noticias Caracol.

“Es triste y preocupante, no sabemos qué hacer ni a quién recurrir. Por favor, alguien trate de darnos instrucciones. Con el Ministerio de Salud también nos comunicamos y no hemos recibido ninguna respuesta”, agregó el director de la Liga Contra el Cáncer.

Por su parte, el coordinador de la línea 123, Ruberth Díaz, dijo: “Hay información que no es relevante para la línea, no son emergencias vitales. Por eso invitamos a los ciudadanos que la utilicen bien, porque nos están represando la línea”. También invitó a tener paciencia en las llamadas, pues el tiempo promedio de espera para ser atendido es de dos minutos.

