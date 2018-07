Distrito pide al Concejo autorizar aumento de tarifas de parqueaderos

La Secretaría de Movilidad asegura que, de no aprobarse, se podría llegar a recortar el presupuesto se sectores como la salud o la educación.

El proyecto de acuerdo para el aumento de cobro de tarifas en los parqueaderos públicos en Bogotá seguirá este martes su paso por el Concejo para definir su aprobación. Bancadas como Cambio Radical, Liberal, Conservador y MIRA se opusieron a la medida y afirmaron que no subsanara el déficit que tiene el sistema de transporte público de la ciudad. Por su parte, el Distrito aseguró que la nueva contribución es el único camino para no tener que recortar presupuesto de otros sectores para subsanar el hueco financiero.

(Lea: Aumento a tarifas de parqueaderos en Bogotá, con mal ambiente en el Concejo)

Según la administración, el proyecto de acuerdo sería el salvavidas para que el sistema de transporte público de la ciudad pueda ser eficiente y sostenible a futuro. Sin embargo, el aumento en las tarifas de parqueaderos generó, el pasado lunes 23 de julio, un intenso debate en el Concejo de Bogotá. Seis de las ocho bancadas que participaron en la plenaria estuvieron en desacuerdo con la medida y defendieron que no es la mejor solución para tapar el hueco financiero del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

“Esta herramienta es la posibilidad real de tener una fuente de recursos a 15 años, la medida permitirá el desarrollo de diferentes proyectos de movilidad. De lo contrario siempre vamos a estar en la incertidumbre de dónde sacar plata para reemplazar los buses, de dónde ampliar el metro, etc.”, explicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

La entidad sostuvo que el proyecto se articula con una de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para que las ciudades logren recuperar a los sistemas de transporte público.“Tener una fuente fija de recursos por 15 años, para el transporte público, es clave para la sostenibilidad de las ciudades colombianas”, concluyó Movilidad.

"El promedio de esta contribución es de $10 por minuto, que se cobran por un tiempo máximo de tres (3) horas, es decir, por diez (10) minutos pagaría $100 y por 180 minutos (tiempo máximo) pagaría $1.800 en promedio", explicó el Distrito.

No obstante, el proyecto de acuerdo no será de fácil aprobación por el mal ambiente que se vive en el Concejo, pues bancadas que solían avalar muchos de los proyectos de la administración en este momento se muestran inconformes frente a la situación. Algunos aseguran que es una medida en contra de los bolsillos de los estratos medio y alto, otros defienden que la destinación de esta contribución es la de incentivar el uso del servicio de transporte público y no para cubrir el déficit del sistema; y unos cuantos, agregan que es injusta.

