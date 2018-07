Distrito reactivará más de 3.000 cupos en jardines infantiles mediante cofinanciación

Tras el llamado de atención de la Personería de Bogotá realizado este lunes, en la que alertaba el déficit de cupos y jardines infantiles para atender a los niños menores de seis años, la Secretaría de Integración Social anunció la adjudicación de 24 jardines infantiles en la modalidad de cofinanciados con entidades sin ánimo de lucro.

Así pues, se esperan reactivar 3.929 cupos para niñas y niños menores de 4 años, en 10 localidades (Usaquén, suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar), que estaban en receso desde hace dos semanas.

Lea: “El 50% de los niños no tienen acceso a un jardín infantil”: Personería de Bogotá

Una vez adjudicadas las instituciones que operarán los jardines infantiles, la Secretaría Social procederá con la legalización del contrato para reactivar el servicio, realizando en algunas unidades operativas mejoras en infraestructura para garantizar la calidad en la prestación de los servicios a la primera infancia.

Por otro lado, en el caso de otros jardines que no fueron adjudicados, por haber sido declarados como desiertos porque los oferentes no cumplieron con las características técnicas, financieras y jurídicas exigidas por la ley, o donde no se presentaron, la Secretaría abrirá nuevamente los respectivos procesos de selección.

Por su parte, Cristina Vélez Valencia, secretaria social, insistió que la entidad seguirá trabajando con transparencia y exigiendo a los operadores altos estándares de calidad para la prestación de los servicios a la primera infancia cumpliendo la norma.

Esta modalidad de cofinanciación representa el 8% de los 53 mil cupos en jardines infantiles que ofrece el Distrito.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook