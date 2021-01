Distrito reitera que no cerrará los comedores comunitarios de Bogotá

La aclaración la hizo la Secretaría de Integración Social tras conocerse la convocatoria de una marcha por los supuestos cierres de estos espacios. Una vez más, la administración dice que se transformará el servicio, más no se dejará de prestar.

El anuncio de la transformación de los comedores comunitarios en Bogotá para evitar la propagación de COVID-19, ha generado controversia y confusión. Tanto así, que este viernes se conoció la convocatoria a una movilización hecha por los beneficiarios de los comedores que protestan por el supuesto cierre de los mismos, y que se llevaría a cabo el próximo 1 de febrero.

Su argumento es que temen a quedarse sin el servicio en el que las personas podían acercarse a las distintas unidades operativas dispuestas en la capital y recibir su alimento. Sin embargo, una vez más, la Secretaría de Integración Social reiteró que no se trata de un cierre, sino de una transformación del servicio a través de distintas modalidades de servicio como cocinas populares.

Así lo explicó para El Espectador la secretaria de Integración Social, Xinia Navarro. “Debemos poner en práctica todos los estudios previos que hemos hecho con la variable de la emergencia sanitaria para la prestación del servicio. Lastimosamente los comedores ya no pueden tener presencialidad, pero los operadores tienen el deber de brindarle su comida caliente a los beneficiarios, bien sea desde las unidades operativas en recipientes plásticos o a domicilio si amerita el caso”, dijo la funcionaria.

Asimismo, insistió en que la ciudadanía no debe sentir temor, ya que no habrá cierres y las familias pobres y vulnerables de Bogotá no dejarán de recibir la alimentación.

“Ese pánico que se ha tratado de generar al manifestar que hay idea de acabar un servicio tan fundamental es algo que no tiene sentido y no tiene realidad con lo que está pasando en la Secretaría de Integración Social. Lo que hay es una confusión sobre la transformación del servicio”, reiteró Navarro.