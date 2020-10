Distrito y Gobierno nacional se reunieron para atender último día de la minga en Bogotá

Al encuentro asistieron funcionarios de los ministerios de Salud y del Interior, que apoyarán la gestión de la Alcaldía de Bogotá a lo largo del día.

Finalmente, a pocas horas de que la minga retorne a sus territorios, el Distrito se reunió con los ministerios de Salud y del Interior, para coordinar la atención de la población durante su último día en la capital del país. El encuentro se dio después de que un juez ordenara al Gobierno colaborar con la capital, para gestionar la estadía de la minga.

Por medio de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López anunció que el Ministerio de Salud brindará elementos de bioseguridad para la minga, con el fin de que se garanticen los protocolos por la pandemia por el COVID-19. Por su parte, el Ministerio del Interior coordinará el retorno de la población a sus territorios, pues como lo anunciaron los líderes indígenas, el mediodía de este miércoles se irán de Bogotá.

Convocamos a las entidades del gobierno nacional para que apoyen nuestro esfuerzo de bioseguridad y seguridad con la minga @MinSaludCol nos entregará dotación de elementos y en conjunto con @MinInterior garantizará retorno bioseguro a los resguardos. Organismos DDHH verificarán. pic.twitter.com/JCFJ4fpmph — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 21, 2020

La reunión se dio después de que un juzgado le ordenara al Gobierno implementar una mesa de trabajo con el Distrito, debido a que este se había negado a atender a la minga y había asegurado que era responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá organizar la llegada y la estadía de la población indígena.

>>>Lea: Minga se irá de Bogotá luego de acompañar las movilizaciones del paro nacional

La movilización del suroccidente se manifestó el lunes 19 de octubre, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con el fin de hablar con el presidente Iván Duque, pero el mandatario no asistió. “Se hizo la marcha con los mingueros y mingueras y todos los que se fueron uniendo en este caminar de la palabra. Bajo las orientaciones espirituales de nuestros mayores se esperó al presidente Iván Duque, quien no dio la cara a la minga y no se presentó. Pero se realizó el acto político bajo las orientaciones de nuestros jueces naturales, que son nuestras autoridades, quienes legislaron el juicio del derecho por la vida, el territorio, la democracia y la paz”, dijo Noelia Campo, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca durante una rueda de prensa del pasado martes 20 de octubre.

Por otro lado, según Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la minga sí cumplió su objetivo en Bogotá, el cual era manifestarse y dejar un mensaje de inconformismo al país. “Queda claro que quien quedó mal aquí fue el Gobierno Nacional frente a un tema de que sigue gobernando para un sector de la sociedad y que no tiene capacidad ni de voluntad para dialogar con el pueblo colombiano. Queda mal frente a lo que se quería discutir y debatir en cuatro puntos estructurales: vida, paz, territorio y democracia”, dijo.

La minga se resguardó en el Palacio de los Deportes, lugar que fue acondicionado para que se cumplieran con los protocolos de bioseguridad durante su estadía.