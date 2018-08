Esta vez, Las víctimas fueron usuarios de la estación de la 146

Dos atracos masivos en Transmilenio en menos de una semana

En horas de la noche del domingo 26 de agosto, ocho personas armadas con cuchillos ingresaron a un articulado y despojaron a los usuarios de Transmilenio de sus pertenencias. Los delincuentes aprovecharon que las puertas de la estación estaban abiertas para ingresar y propiciar el robo.

"Yo estaba en la estación de la 85 con una amiga y ahí cogimos un B13 hacía el Portal Norte. Cuando llegamos a la estación Calle 146 las puertas se abren y por la parte trasera y delantera ingresan ocho tipos, cuatro por cada puerta. Nos empiezan a gritar y amenazar con cuchillos", relató Santiago Maso, víctima del atraco.

Mientras seis de los sujetos despojaban a los pasajeros de sus pertenencias - entre bolsos, maletas y celualres - los dos restantes forcejeaban con las puertas para impedir que se cerraran. "El conductor estaba pasmado y no cerró las puertas hasta que los ocho sujetos bajaron del bus. El Transmilenio siguió su ruta, como si nada hubiera pasado, yo me baje en Toberín y le informe a un patrullero lo sucedido, él me dijo que en esa estación no había policías. Luego llamamos a la Policía y ellos dijeron que no tenían ningún reporte. Este lunes fui a poner la denuncia y me mostraron fotos de algunos sujetos, pero no reconocí a ninguno", agregó la víctima del hurto masivo.

Este es el segundo atraco a un bus de Transmilenio en menos de una semana. Hace cinco días se presentó una situación similar en el paradero de la calle 22 con Caracas, cuando cinco delincuentes ingresaron a uno de los buses para atracar a los usuarios. En esa ocasión, siete pasajeros también fueron atracados a mano armada.

(Lea: Denuncian hurto masivo a pasajeros en Transmilenio)

La inseguridad en Transmilenio es alarmante, el panorama es el siguiente: en el primer bimestre del año se registraron en Transmilenio (tanto en buses como estaciones) 4.518 casos de hurto a personas, en promedio 25 hechos cada día. Por ello, con el fin de robustecer la seguridad en los puntos donde hay mayor afluencia de usuarios, el pasado martes, la Secretaría de Seguridad anunció la incursión de 10 agentes motorizados, equipados con todos los elementos necesarios para fortalecer la labor de vigilancia en las estaciones donde más se presenten hechos delictivos.

Aunque la administración fortaleció el pie de fuerza en este medio de transporte masivo, implementando 650 policías para apoyar las estrategias entre planes preventivos y operativos, los usuarios y conductores dicen sentirse inseguros. Cada día en el sistema se reportan 25 casos de hurto a personas.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: