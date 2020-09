Con la “nueva realidad”, con una apertura casi total, el transporte público será clave para mover a los trabajadores. Los transportadores hacen un llamado de autocuidado y anuncian que buscarán ayudas del Gobierno.

Con la reapertura de la mayoría de sectores económicos, hoy se empieza formalmente la llamada “nueva realidad” en el país. Si bien se mantiene la recomendación de permanecer en casa lo más que se pueda, el fin de semana volvieron los trancones a las calles de Bogotá, como antes de la pandemia, lo que evidencia los desafíos que se vienen en materia de movilidad.

Como la meta es evitar que circulen a diario más de cuatro millones de personas por la ciudad, el Distrito diseñó un esquema de turnos, por horas y días, para los sectores y trabajadores. No obstante, con las altas cifras de desempleo y la cantidad de ciudadanos que retomarán labores, las aglomeraciones serán inevitables, de ahí que uno de los principales retos estará en el transporte público, donde chocarán la necesidad del servicios con la urgencia de evitar la propagación del COVID-19.

En este sentido, para garantizar tanto el empleo como la vida (que es la premisa de la “nueva normalidad”), una de las decisiones de la administración fue ampliar el aforo del sistema masivo del 35 % de ocupación al 50 %, incluso para buses del SITP provisional, que vienen trabajando con sobrecupo. El control en este punto será fundamental, si se quiere evitar un nuevo confinamiento, pues de lo contrario el transporte podría convertirse en el principal foco de propagación .

¿El fin de las horas pico?

De ahí que la nueva normalidad sugiera una modificación importante para el transporte público, en cuanto a las horas pico y valle, en que se divide su operación. Según Marco Tulio Gutiérrez, portavoz de los operadores del SITP, “estas franjas están llamadas a desaparecer”, pues la modificación de horarios en las empresas producirá un cambio de patrones en cuanto al uso del sistema. “Los trabajadores de construcción nos ocupan desde las 8:00 a.m., permitiendo que de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. estén los empleados del sector manufactura. Los centros comerciales abrirán al mediodía y se espera que tengan horario nocturno. Todo esto cambiará la forma de usar el sistema”.

Según los representantes del gremio, en este escenario también serán importantes la educación y el autocuidado. Gutiérrez considera que el común denominador será que usuarios, empresas y trabajadores se eduquen y cumplan con las medidas para evitar contagios. Víctor Raúl Martínez, representante de uno de los concesionarios de TM, lo resume en una petición a los usuarios: “Que nos ayuden con las medidas de protección. Que eviten hablar dentro de los buses, siempre vayan con tapabocas y guarden las distancias”.

Por otro lado, ambos voceros coincidieron en que si bien este no es momento de hablar de compensaciones por las pérdidas, sin duda tendrá que darse la conversación sobre cómo se va a resarcir el déficit del sector transporte. “Operar un contrato para el 100 % de ocupación y andar con el 50 % es un desafío. Estamos pensando en una compensación, pero nunca en cesar la operación”, dice Gutiérrez.

Martínez, por su parte, ve con buenos ojos que se hagan empréstitos como el que recibirá Avianca. “Es bueno que el Gobierno apoye con esquemas de financiación a todo el sector, porque el transporte no se detiene y nosotros hemos tenido pérdidas significativas”. Sin embargo, la salida para esa controversia se tendrá que negociar.

“No necesariamente es devolver dinero, sino dar compensación, por ejemplo en cuanto a tiempos de entrega de nuevos buses. En su momento habrá que ponerle cabeza para ver cómo se disminuye el efecto de no recibir el dinero. Si hay ayudas para Avianca, hay para todos los transportadores; así que no se descarta”, concluyó Gutiérrez.

Dudas de taxistas

Un gremio muy satisfecho con la reactivación es el de los taxis, que también sufrió con la pandemia no solo por la falta de gente en las calles, sino porque las normas para hacer rastreo epidemiológico los obligaban a realizar servicios solo mediante call center o aplicación. Y aunque el regreso paulatino seguro no nivelará el golpe económico para taxistas y propietarios, es un alivio que empiece su reactivación, en la que también será indispensable la protección de conductores y usuarios. Al respecto, muchas empresas vienen trabajando en la instalación de divisiones en acrílico para separar al pasajero del conductor. Aunque las empresas han otorgado a sus empleados elementos de protección, como guantes y tapabocas, consideran importante que los usuarios también pongan de su parte.

Ernesto Sandoval, gerente de Taxis Teleclub y representante del gremio ante Fenalco, cree que este es un momento clave, en el que se definirá si la ciudadanía está lista para salir a las calles. “Tenemos una campaña desde el directorio de taxistas, porque ahora la confianza está depositada en la ciudadanía. Queremos que la gente entienda que nos debemos cuidar”.

Este gremio tiene otras preocupaciones: ¿Qué pasará en corredores donde instalaron un bicicarril? ¿Se mantendrán las multas por circular en el carril exclusivo del SITP? Ante un posible colapso en la movilidad, al quedar un solo carril para transitar, piden que se reactive el pico y placa. “Pasamos una carta a la Alcaldía solicitando que analice el tema. También estamos en mesas de trabajo en las que solicitamos que los taxis puedan transitar por el carril de buses”, dijeron Manuel Gil y Edison Perilla, de los sindicatos de taxistas de Bogotá.

Por ahora, Movilidad descarta regresar al pico y placa y, de hecho, ha venido estableciendo medidas como actividades por horarios. “La idea es que las personas que están dentro de actividades primarias tengan la posibilidad de trasladarse sin ningún tipo de inconveniente”, explican desde la entidad. Por otro lado, confirmaron que los tramos de bicicarriles serán definitivos y que sin duda se pueden analizar medidas para mitigar el impacto en otros actores viales.

La tan anunciada nueva normalidad llegó y de cada uno depende el éxito de esta etapa. La ciudad ya conoció cómo es estar en cuarentena estricta y, si no se quiere volver a esta medida, es indispensable cumplir las recomendaciones, para no saturar el sistema sanitario, y de los días y horarios, para que no colapse el tráfico.