La alcaldía restringió la operación de los establecimientos cuy actividad principal sea la venta de bebidas alcohólicas para consumo dentro de los mismos, como respuesta alas aglomeraciones que se presentaron el fin de semana en Modelia.

Comerciantes y dueños de bares y discotecas salieron al mediodía de este martes a protestar en contra de las nuevas medidas del Distrito que limitan el funcionamiento de gastrobares en la ciudad, debido a las aglomeraciones que se presentaron el fin de semana en establecimientos que estaban funcionando más como bares que como restaurantes.

La imagen que se repitió y generó mayor inconformismo fue la de las aglomeraciones en Modelia, donde se evidenció una falta de control de las autoridades, ante la cantidad de gente que se encontraba bebiendo en la zona.

Pese a ello, los dueños estos establecimientos no solo organizaron un plantón en Modelia sino que además hicieron una movilización sobre la avenida Primero de Mayo, pues aseguran que no se están teniendo en cuenta sus condiciones y que debido a que la mayoría están en quiebra, por lo que requieren el apoyo del Distrito y no más medidas restrictivas.

“Tengo dos negocios de vallenato y funcionaban como gastrobar. Vendíamos comida y cervezas a la mesa. Tenía un convenio con otro gastrobar y ellos nos vendían la comida. Vamos reunirnos en la cuadra alegra para hacer una mesa de concertación entre nosotros a ver cuando salimos a marchar de nuevo para que deroguen el decreto 055”, dijo uno de los manifestantes a Blu Radio.

Por su parte, Asobares advirtió que estas nuevas medidas podrían poner en vilo 20.000 empleos y el futuro de alrededor de 2.000 establecimientos, así como resaltó que esta medida no se consultó en la mesa de trabajo que se tiene con la Alcaldía.

La decisión de la Alcaldía limita la apertura a los restaurantes que tengan como principal actividad económica la venta de comidas, es decir, los establecimientos que vendan comidas preparadas, sean autoservicio o cafeterías.

Lea: Gastrobares de Bogotá no tendrán permiso para operar

Por el momento, los manifestantes se encuentran sobre la avenida Boyacá con Primero de Mayo, sobre el carril sur-norte. Según la Secretaría de Movilidad, son por lo menos cien personas las que hacen parte de la manifestación.