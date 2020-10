Efectos de las marchas en el Covid-19: se disparan cifras de contagios en Bogotá

Durante agosto, la cifra de recuperados fue muy superior, representando casi el 80 % de los casos. Sin embargo, la tendencia varió desde la primera semana de septiembre, justo en el inicio de las protestas desatadas por el asesinato de Javier Ordóñez. Desde entonces, el reporte de contagios diarios viene superando el número de recuperados en la ciudad.

Septiembre fue un mes difícil para Bogotá: se registraron multitudinarias protestas, que desataron actos violentos, disturbios, muertes, heridos y vandalismo, esta vez por cuenta del abuso policial del que fue víctima el abogado Javier Ordóñez. Sin embargo, estos no fueron los únicos problemas que trajeron consigo las jornadas de movilizaciones: centenares de personas, aprovechando que el Distrito autorizó la apertura de la mayoría de sectores y levantó varias restricciones como el pico y cédula, se concentraron en diferentes puntos de la ciudad, al parecer, sin tener en cuenta que la pandemia continuaba latente.

La propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aunque celebró que las personas mostraran de manera libre su indignación, dijo que las aglomeraciones que se registraron podían representar un alto riesgo en la propagación del virus. Y así fue. Cumpliéndose 14 días del paro nacional del 21 de septiembre, las cifras aumentaron y los casos de personas recuperadas están por debajo de los nuevos contagios, una tendencia que estaba a la inversa.

Así lo evidencian las cifras desde el 1 de agosto hasta este martes alojados en el reporte del observatorio distrital de salud, Salud Data, discriminado por el estado de los pacientes. Durante gran parte del periodo, la cifra de recuperados fue muy superior, casi correspondía al 80 % de los casos. No obstante, la tendencia varió después de la primera semana de septiembre en la que el reporte de contagiados superó el número de recuperados.

Teniendo en cuenta el reporte de los últimos tres días, el domingo se registraron 1.348 casos confirmados y 24 fallecidos. Ayer fueron 2.011 casos y 20 fallecidos y hoy, martes 6 de octubre, ya fueron 2.409 casos confirmados 24 fallecidos.

Ante este panorama, Claudia López reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar que se sigan presentando este tipo de aglomeraciones para no estropear los esfuerzos que se han hecho para reactivar la ciudad. “14 días es el periodo de incubación del COVID-19. A los 14 días de grandes aglomeraciones por cualquier razón, día sin IVA , disturbio o marcha, siempre incrementan los casos. No olvidemos que la pandemia está ahí y que no cuidarnos arriesga la reactivación social y económica de todos”, expresó.

Al inicio de las jornadas de manifestaciones, la epidemióloga Silvana Zapata Bedoya habló con El Espectador y estimaba que Bogotá podría superar los 313.000 casos para el 11 de octubre, es decir, 58.800 más de los que registraron el 21 de septiembre.

Por su parte, la alcaldesa aseguró que de acuerdo con el reporte del equipo de expertos del Distrito, se espera que la ciudad viva dos nuevos picos de contagios en diciembre y febrero del próximo año. Sin embargo, antes de las marchas la capital había experimentado una constante mejora, pues la ocupación de las UCI (según la base de datos del Distrito) pasó de alcanzar su punto más alto, que fue del 93,2 %, el 26 de julio, a consolidar cerca del 50 % en los últimos días.