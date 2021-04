El 8 de abril comienza el vencimiento para pagar el ReteICA en Bogotá

Los agentes retenedores de este impuesto deberán hacer un pago escalonado, correspondiente al primer bimestre del año, entre el 8 y el 14 de abril. Aquí le explicamos cómo.

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó a los contribuyentes que entre el jueves 8 de abril y el miércoles 14 de abril se deberá pagar lo correspondiente al ReteICA.

Tenga en cuenta que, a diferencia de años pasados, en 2021 se comenzó a implementar el denominado ‘Sistema de pago escalonado’ el cual es una especie de pico y placa para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones sin que se colapse la plataforma.

Todo depende del último dígito de identificación, el cual determina el día en el que se debe hacer el pago. Así como se muestra en la siguiente tabla.

Si aún no comprende cómo funciona el sistema de pago escalonado, le sugerimos ver el video de No se enrede, donde se lo explicamos. Solo tenga en cuenta que este video fue hecho antes de que el Distrito decidiera cambiar el calendario tributario para 2021, por lo que las fechas que allí se indican no son las actualizadas. Si desea conocer el nuevo calendario, puede hacerlo mediante este link.

“Si la declaración es presentada después de la fecha límite el agente de retención deberá liquidarse igualmente la sanción por extemporaneidad y los correspondientes intereses moratorios”, detalló la Secretaría de Hacienda.

Tenga en cuenta que los contribuyentes pueden cumplir con este pago de forma física, por medio de las entidades recaudadoras autorizadas (consulte aquí los bancos autorizados), o de forma electrónica, a través de la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda, a la cual se puede ingresar por medio de este link.

“Los pagos electrónicos, por parte de los agentes de retención, se pueden hacer a través del botón de pago PSE o mediante tarjeta de crédito de las entidades bancarias que tengan convenio con la SDH. Cabe recordar que el siguiente vencimiento de retención en la fuente de ICA, correspondiente al bimestre marzo - abril de 2021, será del 15 al 21 de junio de este año, y el del tercer bimestre está previsto del 17 al 23 de agosto próximos”, concluyó la Secretaría.